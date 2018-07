Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul principal al echipei FC Hermannstadt, Alexandru Pelici, a declarat, inaintea plecarii la Tg. Mureș, unde sibienii vor debuta in Liga 1, in fața echipei Sepsi OSK Sf. Gheorghe, ca jucatorii sai sunt pregatiți pentru o noua provocare. Read More...

- Nou-promovata FC Hermannstadt va primi astazi de la ora 18:00 la Tg. Mureș, loc unde iși desfașoara meciurile considerate pe teren propriu, vizita formației Sepsi OSK Sf. Gheorghe in prima etapa a Ligii I. Antrenorul principal al echipei FC Hermannstadt, Alexandru Pelici, a declarat ca jucatorii sai…

- Liga 1, etapa 1: FC Hermannstadt – Sepsi OSK Sf. Gheorghe (ora 18.00, Digi, Telekom, Look TV). Sibiul e in primul eșalon dupa 6 ani. Hermannstadt – Sepsi OSK Sibiul revine pe prima scena dupa o pauza de șase ani, de asta data fiind reprezentat de FC Hermannstadt, formatie care a reusit doua promovari…

- Cristi Pustai, 50 de ani, s-a descatușat dupa victoria care ii asigura prezența și in urmatorul sezon al Ligii 1, 3-0, contra lui Juventus. "Am avut doi ani foarte grei la Mediaș. Speram ca in acest moment sa vedem lumina. Trebuie sa trecem peste toate problemele. Au aparut multe fire de par alb dupa…

- Duminica, 20 mai, se incheie turneul play off al Ligii 1 la fotbal, editia 2017 2018, stabilindu se noua campioana, dintre CFR Cluj si FCSB, primele doua clasate, care sunt despartite de un punct. Partidele care vor decide noua campioana sunt CFR Cluj FC Viitorul si FCSB Astra Giurgiu, ambele confruntari,…

- ACS Poli joaca din nou acasa, pentru a treia oara consecutiv, vineri, de la ora 17:00, acum cu Juventus Bucuresti, intr-un veritabil meci al durerii, deoarece se intalnesc ultimele doua clasate din play-out-ul Ligii 1. In acest moment, problemele par mai mari la alb-violeti, fiindca Alin Seroni…

- AFC Hermannstadt abordeaza cu incredere returul semifinalei Cupei Romaniei de la Mediaș cu Gaz Metan. Dupa victoria la limita obținut in tur pe teren propriu, scor 1-0, divizionara secunda viseaza la calificarea in ultimul act al competiției, unde s-a calificat CSU Craiova. „Nu ne temem de nimic”, a…