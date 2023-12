Stiri pe aceeasi tema

- Pelici nu se joaca: doua cantonamente pentru CSM Unirea Alba Iulia! Benkirat și T. Suciu, primele plecari Antrenorul Alexandru Pelici a fixat doua cantonamente de iarna pentru echipierii divizionarei terțe CSM Unirea Alba Iulia, reunirea lotului fiind prevazuta pentru luni, 15 ianuarie 2024. Primul…

- CSM Unirea Alba Iulia a caștigat spectaculos, ultimul derby „de Alba” al anului 7-3 (1-1), la Galda de Jos, in confruntarea cu Industria, partida in care a intors scorul. Cea mai concludenta victorie a stagiunii pentru „alb-negrii”, dupa o evoluție solida, in fața unui opnent cazut dupa pauza, Industria…

- CSM Unirea Alba Iulia a obținut prima victorie externa a actualei stagiuni, 2-0 (1-0) in deplasare cu „lanterna roșie” Viitorul Cluj, totodata și primul succes al antrenorului Alexandru Pelici de la preluarea „alb-negrilor”. Golurile din jocul extrem de important pentru vizitatori, au fost inscrise…

- O dezvaluire cruciala in cazul tragic al omului de afaceri Adrian Kreiner din Sibiu, care a fost victima unei agresiuni violente in propria sa casa, aduce lumina asupra misterului care a ingrijorat cazul. Medicii legiști au finalizat autopsia, oferind primele raspunsuri privind circumstanțele tragice…

- Antrenorul Alexandru Pelici și-a inceput mandatul la CSM Unirea Alba Iulia, miercuri, 1 noiembrie 2023, fiind prima zi in care pregatirea „alb-negrilor” a fost condusa de tehnicianul in varsta de 49 de ani. Implicat de la distanța in pregatirea partidelor cu Metalurgistul Cugir și ACS Mediaș Pelici…

- Uniriștii au reușit doar o remiza la Reghin, egalitatea fiind restabilita de „veteranul” Calin Cristea, intrat dupa pauza. In minutul 9, Panga a deschis scorul, iar in minutul 64, rezerva C. Cristea a restabilit egalitatea, cu prima sa reușita stagionala (reluare din fața porții, la centrarea lui Frasineanu).…

- Eșec rușinos cu „Stelu” in frunte, pentru CSM Unirea Alba Iulia, invinsa la scor de tenis 1-6 (0-2), la Bistrița, dupa o evoluție sub orice critica a alb-negrilor care au primit 4 goluri in actul secund, deși erau in superioritate numerica!!! Dupa un asemenea dezastru, mai degraba trebuie schimbat obiectivul…

- Locul II și medalie de argint pentru perechea de dansatori ai CSM Unirea Alba Iulia – David Rafael Orzeiu și Ioana Daniela Tipter la categoria DSE Children Grand Prix Junior 2 Standard – concurs internațional organizat la Timișoara in 10 septembrie 2023. De asemenea, au fost extrem de aproape sa se…