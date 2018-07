Alexandru Pelici a schimbat din mers obiectivul lui Hermannstadt: "Asta ne dorim acum!"

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa sibiana joaca, vineri seara, de la ora 21.00, in deplasare, cu FC Botoșani, un meci contand pentru etapa a II-a. Dupa victoria obținuta in runda inaugurala, scor 1-0, la Tg. Mureș, cu Sepsi OSK Sf. Gheorghe, jucatorii lui Alexandru Pelici spera sa ramana neinvinși in actualul sezon și dupa…

- Formația pregatita de Ionel Ganea nu a cedat in fața elevilor pregatiți de Alexandru Pelici. ACS Poli a facut 0-0 cu revelația sezonului trecut, FC Hermannstadt, intr-un joc disputat la trei zile de la sosirea in cantonamentul montan de la Poiana Brașov. Sibiul, nou promovat in Liga I, i-a primit pe…

- Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a anuntat, vineri, ca dintre cei 13 membri nominalizati singurul care a refuzat sa faca parte din Comisia pentru fotbal profesionist a FRF este presedintele LPF, Gino Iorgulescu, in timp ce proprietarul si antrenorul gruparii FC Viitorul, Gheorghe Hagi, a acceptat.…

- Un eveniment maraton s-a desfașurat la finalul saptamanii recent incheiate și a fost dedicat in special copiilor dansatori, cu o participare generoasa, 150 de formații, cu diferite categorii de varsta. Un eveniment din lumea dansului la care au fost prezente trupe de copii din Ucraina, Republica Moldova…

- FRF a anuntat marti, pe site-ul oficial, ca procesul de licentiere a cluburilor care au solicitat licenta de participare in Liga 1, in sezonul 2018-2019, s-a incheiat, iar printre gruparile care au primit licenta se numara si Dunarea Calarasi si FC Hermannstadt, promovate din Liga 2.

- Alexandru Pelici, antrenorul divizionarei secunde FC Hermannstadt, si-a facut incalzirea pentru Liga 1, dupa ce in Cupa Romaniei a reusit sa elimine patru echipe de pe prima scena a fotbalului romanesc. Formatia din Sibiu s-a calificat in utimul act al Cupei Romaniei, dupa 4-2 la general cu Gaz Metan…