Ministrul german al Finantelor si-a exprimat sustinerea pentru ca Romania sa primeasca invitatia de aderare la Organizatia de Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), a scris vineri, pe Facebook, ministrul Finantelor din Romania, Alexandru Nazare.

"Am discutat joi seara, pentru a doua oara de la inceputul anului, cu ministrul german de Finante, Olaf Scholz, despre stadiul implementarii PNRR, precum si despre perspectivele economiilor europene in acest an, care stau in continuare sub semnul pandemiei Covid-19. Totodata, am reiterat solicitarea de sprijin in vederea aderarii Romaniei…