- "Eu am formulat observații in momentul in care a fost aceasta tema in guvern, Ministerul Sanatații este gestionarul acestui subiect, ca atare cred ca declarații pe aceasta tema ar trebui sa vina de la Min. Sanatații. Repet, am formulat observații și cand spun asta inseamna ca mi-am exprimat rezerve…

- Unul dintre liderii marcanți ai PNL, Virgil Guran, a declarat, la emisiunea Decisiv, moderata de Catalina Porumbel la Antena 3, ca premierul Florin Cițu va trebui sa dea explicații in forurile statutare ale PNL pentru schimbarea lui Alexandru Nazare de la Finanțe. Deputatul USR PLUS Emanuel Ungureanu,…

- Alexandru Nazare, demis astazi din funcția de ministru de Finanțe de catre premierul Florin Cițu, da noi detalii despre presiunile pe care premierul le-ar fi facut la adresa sa pentru a pleca din funcție. "Premierul mi-a cerut demisia, paradoxal, cu o zi inainte de emisiunea Romaniei de eurobonduri,…

- Președintele PNL a declarat, cu scurt timp in urma, ca premierul Florin Cițu nu a cerut și nu a avut acordul lui pentru remanierea ministrului de Finanțe, Alexandru Nazare, membru PNL. De altfel, Orban a aratat ca este mulțumit de activitatea de pana acum a miniștrilor liberali. „Eu am mai declarat…

- Alexandru Nazare, ministrul de Finante revocat de premierul Florin Citu, a explicat ca si-a facut treaba la minister, cu rezultate vizibile, apreciate de multe ori chiar si de seful Guvernului. Nazare a adaugat ca i-a spus prim-ministrului ca nu are motive intemeiate pentru a demisiona din functie.

- Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a fost anunțat de premierul Florin Cițu ca va fi remaniat, dar inaintea acestei decizii, intre cei doi ar fi avut loc mai multe discuții aprinse. Surse politice ne-au explicat ca, in cadrul ședinței de Guvern de astazi, intre Nazare și Cițu a avut loc…

- Premierul a avut, sambata, o intalnire cu reprezentanții Clubului Economic German, la Sibiu, potrivit Realitatea Plus. ”Vom continua investițiile de la buget pentru ca investițiile de la buget inseamna și investiții pentru dumneavoastra.Sectorul privat trebuie sa se dezvolte. Urmeaza o perioada in…

- Florin Cițu are de gand sa indexeze pensiile abia de la anul, conform unor surse politice. Premierul nu știe cu cat vor fi marite pensiile in 2022, dar susține ca vor fi, totuși, indexate. Pentru bugetul calculat de fostul ministru de Finanțe și actualul premier, majorarea votata prin lege, de 40%…