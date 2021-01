Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana estimeaza ca prefinantarea pentru proiectele din Planul National de Redresare si Rezilienta va putea fi pusa la dispozitia statelor membre pana in vara acestui an, in functie de evolutiile si eforturile acestora de a finaliza planurile nationale, informeaza Ministerul Finantelor printr-un…

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat astazi ca țarile membre ale Uniunii Europene nu pot negocia in mod separat acorduri privind vaccinurile anti-COVID-19 cu companii farmaceutice in paralel cu eforturile UE ca intreg, potrivit Reuters. ”Singurul cadru in care negociem este…

- Promovarea investitiilor ramane un element prioritar pentru Romania, iar o importanta deosebita va fi reprezentata de utilizarea fondurilor europene, a afirmat ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, in cadrul unei discutii avute, joi, cu vicepresedintele Comisiei Europene (CE), Valdis Dombrovskis.…

- Comisia Europeana critica dur Guvernul PNL pentru planul de cheltuire a celor 30 de miliarde de la UE. Comisia Europeana a criticat dur documentul propus de guvernul Orban pentru atragerea celor 30 de miliarde de euro de la UE pentru relansarea economica, au declarat surse politice. Comisia a reproșat…

- 1. Introducere Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) – Romania viitorului: 30,4 miliarde de euro pentru Mecanismul de redresare si rezilienta – va gestiona in intervalul 2021-2026 aproximativ 30,4 miliarde de euro. Aceasta suma promisa de Comisia Europeana are drept scop recuperarea economica…

- 80 de miliarde de lei – aceasta este suma de care va beneficia Romania pentru investiții și reforme in domeniile cruciale, prin Mecanismul de Redresare și Reziliența. Romania este cea de-a șasea țara a Uniunii Europene care finalizeaza și lanseaza spre consultare publica Planul Național de…

- Aproape un milion de copii din Romania nu au avut acces la educație timp de mai multe luni, dupa ce s-a luat decizia de inchiderea școlilor. Asta inseamna aproape un milion de copii, potrivit documentului Planul Național de Reziliența și Redresare, relateaza Edupedu.ro.Documentulde lucru al Guvernului…