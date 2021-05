Stiri pe aceeasi tema

- Constantin Chiriac, președintele Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, a anunțat ca ediția din acest an a festivalului va avea loc in perioada 20-29 august 2021 in forma fizica, in spațiile tradiționale de joc, dar și online, pentru noi categorii de public, informeaza G4media . „Festivalul…

- Co-fondatorul UiPath Daniel Dines cucereste topurile miliardarilor, dupa listarea companiei pe bursa de la New York. Romanul a ajuns pe locul 346 in topul miliardarilor Bloomberg, chiar deasupra miliardarului George Soros.

- Ministrul de interne Lucian Bode a declarat astazi, 12 aprilie, ca este de acord cu Rareș Bogdan, cel care a spus ca „nimeni nu este de neinlocuit”, cu referire directa la șeful DSU, Raed Arafat . Intrebat de jurnaliști, in fața sediului Ministerului de Interne, ce parere are despre afirmațiile prim…

- BUCUREȘTI, 8 apr - Sputnik. Ministrul rus de Externe, Sergei Lavrov, a numit „prosteasca” direcția Washingtonului in raport cu Moscova. © Sputnik / Кирилл КаллиниковLavrov admite participarea UE la Marele Parteneriat Eurasiatic „Chiar și o astfel de structura pro-Washington, precum este Consiliul…

- In incercarea de a-l apara pe ministrul Sanatatii, conferentiar dr. Elena Copaciu a facut in spatiul public mai multe afirmatii care au starnit reactii dure din partea colegilor de breasla. Totul a pornit de la un medic din Bucuresti care a vorbit pe pagina sa de Facebook despre faptul ca…

- Bursa de la Bucuresti a ajuns marti, 16 martie, la maximul istoric, in contextul in care indicele principal BET a spart pragul de 10.813 puncte, precedentul record neatins din 24 iulie 2007 incoace, si a inchis la nivelul de 10.844,45 puncte. Este cel mai ridicat nivel din istoria de 24 de ani a primului…

- Sprijinirea IMM-urilor reprezinta o prioritate in contextul incertitudinilor legate de pandemie si, prin programul IMM Factor, prin care Ministerul Finantelor va acorda garantii de stat in valoare de un miliard de lei, acestea vor avea acces la finantari flexibile si rapide, a scris miercuri, pe…

- Endava, compania de software britanica prezenta pe piața locala cu 7 centre de livrare in Brașov, București, Cluj-Naopca, Iași, Timoșoara, Targu-Mureș și Pitești, a anunțat ieri achiziția agenției digitale “FIVE” cu sedii in Statele Unite ale Americii (Brooklyn, New York) și Croația. FIVE, este o agenție…