- Petrolul a invins Dinamo, scor 1-0, in runda #22 din Superliga. Razvan Patriche, fundașul cainilor, a fost foarte trist la flash-interviu. Astfel, Petrolul reușește sa caștige dupa 4 etape la rand in care nu a cunoscut gustul victoriei. Dinamo intrerupe seria victoriilor consecutive. „Cainii” caștigasera…

- Petrolul Ploiesti a invins sambata seara, pe teren propriu, scor 1-0, gruparea bucuresteana Dinamo, intr-un meci contand pentru etapa a 22-a din Superliga. Petrolul a avut prima ocazie a meciului, in minutul 20, prin Doua, care a fost blocat de portarul Golubovic. La cealalta poarta, Lukas…

- Petrolul - Dinamo, meci contand pentru etapa a 22-a din campionatul Romaniei, este programat, sambata, 20 ianuarie, de la ora 20:00, pe Stadionul Ilie Oana din Ploiesti, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Mihai Stoica, managerul general al FCSB, a avut un discurs dur la adresa celor de la Petrolul. Oficialul roș-albaștrilor este nemulțumit de situația in care se afla Alexandru Musi, jucatorul pe care FCSB l-a imprumutat la formația lui Florin Pirvu. Acesta a inceput sezonul ca extrema dreapta, dar in…

- Ovidiu Burca, antrenorul penultimei clasate Dinamo, a primit o intrebare nu tocmai comoda in conferința de presa ce a urmat derby-ului cu FCSB, pierdut de echipa sa cu 0-1. Jurnaliștii l-au intrebat pe tehnicianul „cainilor” despre strategia pe care clubul a mizat dupa promovare. „Cainii” n-au putut…

- Altadata un mare derby, Universitatea Craiova - Dinamo a ajuns un meci de un dezechilibru șocant. Conform caselor de pariuri, oltenii au o cota infima la victorie, 1.30, in timp ce in dreptul „cainilor este a doua cea mai mare cota din intreg campionatul, 11.00! Universitatea Craiova (locul 5) și Dinamo…

- Dinamo a pierdut cu UTA, scor 1-2, in etapa #15 din Superliga. Golul decisiv a venit in prelungiri, cand Freitas a transformat fara emoții o lovitura de la 11 metri. Mai jos, 5 idei in urma meciului: 1. Dinamo prapastioasa Dinamo a avut mai multe momente in care a controlat jocul, in afara de faptul…

- Dinamo a anunțat ca s-au pus in vanzare biletele pentru meciul de pe teren propriu cu Poli Iași, din etapa cu numarul 14 din Superliga. Dinamo - Poli Iași se joaca vineri, 27 octombrie, de la ora 20:30, pe Arena Naționala din Bucureșți. Partida va fi liveTEXT pe GSP. ...