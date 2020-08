Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul a decis ca ziua de 31 august, ultima zi calendaristica a verii, sa fie votata moțiunea de cenzura inițiata de PSD la adresa PNL-ului, la adresa Guvernului condus de Ludovic Orban. Președintele Klaus Werner Iohannis susține ca ”Moțiunea de cenzura este izvorata din cinismul pesedist. Avem…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, susține ca actualul Guvern este cel mai corupt din ultimii 30 de ani, iar afacerea cu maști este una pe termen lung. Ponta arata ca liberalii au semnat contractele pentru maști, dar le vor da populației doar in campania electorala, iar tunurile financiare vor alimenta…

- Elevii din Capitala protesteaza in fața Guvernului, dar o fac și in numele colegilor din țara. Elevii protesteaza din cauza faptului ca se apropie inceperea anului școlar, iar la nivel guvernamental nu s-a luat nicio decizie privitoare la inceperea școlilor. Aceștia i-au adus un ceas lui Ludovic…

- Fostul șef al CNAS, Lucian Duța, critica dur Guvernul pentru faptul ca nu testeaza in masa pentru Covid-19 și arata ca inca de la inceputul pandemiei i-a spus premierului Ludovic Orban ca trebuie testat masiv insa premierul i-ar fi spus ca nu este fezabil.Citește și: DOCUMENT integral - Hotararea…

- Deputatul USR, Claudiu Nasui, arata ca in ultimii ani cei de la PSD și PNL au deținut alternativ șefia Ministerului Transporturilor, dar autostrazile au ramas doar pe hartie. Nasui arata ca in aceasta campanie electorala, PNL promite 3000 de kilometri de autostrada, asta dupa ce au mințit ani la…

- Senatorul Eugen Teodorovici, fost ministru de Finante, il acuza pe Ludovic Orban de iresponsabilitate pentru ca a luat decizii neconstitutionale, dupa care a aruncat vina pe CCR. Teodorvici afirma ca si Parlamentul a gresit cand a acordat prezumtia de buna-credinta Guvernului si a aprobat unele masuri."Ticaloșia…

- Presedintele interimar al Senatului, social-democratul Robert Cazanciuc, considera ca indemnul premierului Ludovic Orban catre magistrati reprezinta "forme de intimidare si de incercare de control" al judecatorilor. "Ori de cate ori cineva ia o decizie pe baza legii, care nu convine Guvernului…

- "In ultimele luni, institutia Avocatului Poporului are niste atitudini si actiuni care o transforma nu in Avocatul Poporului ci in dusmanul poporului. Va readuc aminte numai ce a facut adjunctul Avocatului Poporului transmitand o adresa in care sa ii oblige pe directorii de spital in care au fost…