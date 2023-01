SICKOTOY colaborează cu Olivia Addams pentru Don’t Look The Other Way

Doi dintre cei mai apreciați artiști din Europa de Est, SICKOTOY și Olivia Addams colaborează pentru prima dată. “Don’t Look The Other Way” are amprenta producției lui SICKOTOY, vocea uimitoare a Oliviei și vorbește despre cum să treci peste o despărțire dureroasă… [citeste mai departe]