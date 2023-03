Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele organizatiei PNL Iasi, deputatul Alexandru Muraru, a informat, miercuri, ca a atacat la Curtea de Apel Iasi decizia Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) de a nu-l sanctiona pe premierul Ungariei, Viktor Orban pentru declaratiile sustinute in vara anului trecut la…

- Justiția Romana are șansa de a fi prima instanța europeana care condamna liderul unui stat membru al Uniunii Europene, Viktor Orban, pentru declarații rasiste și instigare la ura pe criterii etnice. In luna august 2022 am facut o sesizare catre CNCD prin care am solicitat sancționarea lui Viktor Orban…

- Deputatul PNL Alexandru Muraru a anunțat ca a atacat la Curtea de Apel Iași decizia CNCD de a nu-l sancționa pe Viktor Orban pentru declarațiile rasiste și xenofobe de la Școala de Vara de la Baile Tușnad.

- La inceputul acestei saptamani, la Curtea de Apel Iasi a fost inregistrat un dosar in care deputatul PNL, Alexandru Muraru, l-a chemat la bara pe premierul Ungariei, Viktor Orban. Acesta urmeaza sa fie citat prin intermediul Ambasadei Ungariei la Bucuresti. Celalalt parat din dosar este Consiliul National…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a admis recursul Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii și a stabilit ca politologul Vladimir Tismaneanu a fost amendat legat pentru o postare rasista facuta pe Facebook.Politologul Vladimir Tismameanu castigase in februarie 2021, la Curtea de Apel…

- RISC… Daca la Judecatoria Huși s-a pus batista pe țambal in cel mai voluminos dosar de fraudare a banului public, cu 40 de persoane implicate, inculpații mai au de sarit un hop. Dosarul megaescrocheriei a ajuns acum pe masa judecatorilor Curții de Apel Iași, cei care vor avea ultimul cuvant de spus.…

- CE-A CAUTAT, A GASIT!… Judecatorii Curtii de Apel Iasi au decis miercuri ca inculpatul aflat in arest la domiciliu, Ibris Randu Alexandru din Barlad, trebuie sa stea dupa gratii si i-au respins ca nefondata contestatia formulata de acesta. Traficantul a evadat din arestul la domiciliu tocmai cu o zi…