Stiri pe aceeasi tema

- La deschiderea școlilor, guvernul Cițu acționeaza total opus fața de multe dintre țarile europene care au testat in masa cadrele didactice INAINTE de deschiderea școlii.La finalul anului trecut și mai ales in ianuarie 2021 in toata Europa miniștrii Sanatații au organizat testarea pe scara larga a profesorilor…

- Deputatul PNL Alexandru Muraru, vicepresedinte al Comisiei de Invatamant, considera ca redeschiderea scolilor in 8 februarie este o decizie corecta. El a comentat, la RFI, o declaratie facuta recent de ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, in opinia caruia ar exista in realitate mai multe cazuri…

- Deputatul PNL de Iași Alexandru Muraru, vicepreședintele Comisiei pentru Educație, susține ca fostul deputat PSD Camelia Gavrila a fost numita politic in fruntea Colegiului “Costache Negruzzi”, la doua saptamani dupa ce și-a incheiat mandatul. Acesta acuza ca Gavrila a primit o funcție “de consolare”.

- Deputatul PNL Alexandru Muraru, vicepresedinte al Comisiei pentru Educatie din Camera Deputatilor, a solicitat o comisie speciala de ancheta pentru TVR si Radioul Public, dupa scandalul programului de Revelion de la Televiziunea Romana.

- Deputatul USR-PLUS Iulian Bulai, care este și presedintele Comisiei pentru cultura, arte și mijloace de informare în masa din Camera Deputaților, afirma ca TVR 1 a avut de Revelion „un program plin de bașcalie la adresa a tot ce înseamna pandemie”, el anunțând ca va chema…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, a aprobat joi mecanismul de transfer la spitale din strainatate al pacienților cu arsuri grave care nu pot fi tratați in țara, informeaza Hotnews.ro.Potrivit sursei citate, mecanismul de transfer a fost elaborat de medici și de supraviețuitori ai incendiului din clubul…

- Deputatul social-democrat botoșanean, Marius Budai a anunțat astazi ca PSD, spre deosebire de toate celelalte partide vine cu masuri concrete pentru stimularea natalitații și sprijin pentru educația timpurie. „PSD, așa cum a procedat de fiecare data, fie de la guvernare, fie din Parlament…

- Un roman din trei nu-și permite o mașina, potrivit datelor Eurostat, cea mai mare cifra din Europa. Urmatorii clasați sunt bulgarii și ungurii, cu cate 20%, iar media europeana este de doar 7%. Cum romanii au venituri mai mari decat bulgarii conform acelorași surse, apare fireasca intrebarea: ce fel…