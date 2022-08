Stiri pe aceeasi tema

- Seful PNL Iasi a informat intr-un comunicat de presa ca a solicitat CNCD sanctionarea contraventionala a premierului maghiar, privind discursul tinut pe teritoriul Romaniei. Liberalul a invocat faptul ca premierul maghiar a exprimat o forma de discriminare, cu scopul restrangerii drepturilor omului…

- Școala de vara de la Tușnad s-a transformat in acest an, din pacate, intr-o tribuna in care s-au proliferat mesaje incompatibile cu valorile Uniunii Europene și valorile umaniste la care am aderat ca societate. Discursul premierului Ungariei de la Baile Tușnad trebuie repudiat. Declarațiile care fac…

- Discursul premierul maghiar de la Baile Tusnad a provocat un val de reactii in Romania si in statele europene. Deputatul Alexandru Muraru sustine ca in acest caz poate fi sesizat Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii.

- Discursul premierul maghiar de la Baile Tusnad a provocat un val de reactii in Romania si in statele europene. Deputatul Alexandru Muraru sustine ca in acest caz poate fi sesizat Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, problema indicata fiind declaratiile rasiste.

- Președintele Klaus Iohannis susține ca declarațiile rasiste facute de premierul Ungariei, Viktor Orban, la Baile Tușnad, sunt inadmisibile și constituie o mare problema pentru Romania. Klaus Iohannis a ținut sa precizeze ca se delimiteaza clar și fara echivoc de acele declarații. Fii la curent…

- Declarațiile premierului Ungariei, facute la Baile Tușnad, genereaza reacții in lanț. Viktor Orban a atins un fenomen al zilelor noastre, in toata Europa, și nu numai, cel al migrației, impotriva caruia premierul de la Budapesta s-a pronunțat de mai multe ori.

- Un oficial al guvernului Ungariei, unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai premierului ungar, Zsuzsanna Hegedus, Comisar pentru integrare sociala, a demisionat marti, 26 iulie, din functie, comparand recentele declarații ale premierului Viktor Orban la Baile Tusnad din Romania cu cele din era…

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, a iesit luni cu o reactie dura in urma declaratiilor premierului Ungariei, Viktor Orban, la Baile Tusnad. Social-democratul afirma ca Romania nu este trambulina mesajelor antieuropene si proruse ale premierului ungar, iar aceste momente, oarecum penibile si…