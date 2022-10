„Astazi, RA Aeroportul Iasi primeste energie electrica in regim de furnizor de ultima instanta, la un pret de circa 10.000 lei/MWh. Aceasta situatie a rezultat din denuntarea unilaterala din partea furnizorului initial a contractului care stabilea un pret de 335 lei/MWh. Aeroportul Iasi inregistreaza un consum mediu lunar in jurul a 218 MWh, pentru care va plati, in situatia in care regia nu s-ar incadra la pretul plafonat de OUG 119/2022, in regim de furnizor de ultima instanta, circa 2.180.000 lei, iar in regim de furnizor pe piata concurentiala aproximativ 1.090.000 lei. Comparativ, la acelasi…