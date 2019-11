Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, si-a exprimat ingrijorarea cu privire la infrastructura existenta la nivelul ministerului, facand referire la softurile care gestioneaza sistemele de calcul pentru pensii si salarii, unde exista nenumarate probleme. "Tot ce inseamna…

- Ministerul Muncii impreuna cu Ministerul Finantelor si-au propus ca intr-o luna sau doua sa finalizeze si sa supuna dezbaterii publice proiectul privind nivelul pana la care sa creasca salariul minim incepand din 1 ianuarie 2020, a declarat joi ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru.…

- 'La intrebarea daca sunt suficienti bani de pensii trebuie sa raspunda PSD, care are in acest moment un deficit la Pilonul I de pensii absolut ingrijorator. Sigur, nu ne punem problema ca nu vom avea pensii, dar ne ingrijoreaza capacitatea guvernarii sub PSD cu privire la administrarea Pilonului…

- Peste 700 de bacauani au trecut, vineri, 18 octombrie, prin ringul Bursei locurilor de munca pentru absolvenți organizata de Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) la sediul Facultații de inginerie a Universitații „Vasile Alecsandri”. Organizatorii spun ca 415 vizitatori au fost chiar…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat, luni, pentru Mediafax, ca a fost finalizata recalcularea pensiilor persoanelor care au lucrat in grupa I-a de munca, dar care nu au beneficiat de punctajul aferent, atunci cand s-au pensionat, precizand ca este vorba de 81.000 de persoane.

- Recalcularea pensiilor pentru persoanele care au lucrat in grupe speciale de munca se va finaliza la 30 septembrie, peste 76.000 dintr-un total de 81.000 de beneficiari fiind cu platile la zi, a declarat, duminica, ministrul Muncii, Marius Budai."Acum la 30 septembrie se termina recalcularea…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Brașov anunța ca sunt disponibile la nivelul județului, 445 de joburi, domeniile fiind variate de la barman, casier și frizer pana la secretara ori in domeniu finaciar-contabil. Oferta se adreseaza atat muncitorilor necalificați, cat și absolvenților…