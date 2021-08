Stiri pe aceeasi tema

- Alex Mitrita este liber de contract dupa ce și-a incheiat astazi socotelile cu formatia Al-Ahli Jeddah, club la care fusese imprumutat de New York City FC. El ar putea reveni in Banie, la Universitatea Craiova , dar pentru asta este nevoie de acordul conducerii clubului american. „Mulțumesc @alahliclub.sa…

- Fotbalistul român Alexandru Mitrița a anunțat pe Instagram ca s-a desparțit de formația din Arabia Saudita Al-Ahli Jeddah. Internaționalul român fusese împrumutat de la New York City și s-ar putea reîntoarce în Liga 1.Alexandru Mitrita a fost împrumutat în…

- ”Piticul” Alexandru Mitrița a postat un mesaj de mulțumire clubului saudit Al Ahli, iar prietenul Ivan Martic, fost coleg in Banie, a comentat: ”Și acum acasa, no?”. Alex Mitrița și-a incheiat azi conturile cu Al Ahli Jeddah. A și postat un mesaj de mulțumire clubului, in limba engleza: "Mulțumesc…

- CS U Craiova a invins-o, luni, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, pe FC Voluntari, in ultimul meci al etapei a patra a Ligii I. Koljic a ieșit in minutul 26, din cauza unei accidentari, in locul lui intrand Markovic. Oaspeții au ratat prima mare ocazie de gol a partidei. In minutul 27, Lopes a centrat…

- Vești proaste pentru Ianis Hagi. Steven Gerrard a facut anunțul inainte de debutul in Champions League, Rangers urmand sa intalnesca astazi, in turul 3 preliminar, pe Malmo, in Suedia. Internaționalul roman s-a accidentat in prima etapa a noii ediții de campionat, dupa ce a deschis scorul pentru gruparea…

- Suporterii lui Dinamo au fost ironizați de ultrașii Craiovei, dar promit o deplasare fara precedent pentru meciul de luni. Peste 800 de „caini” sunt așteptați in Banie. FCU Craiova - Dinamo se joaca luni, de la ora 21:30, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Look+, Digi Sport și TV Telekom Sport. „10…

- Arena Nationala va gazdui in luna octombrie cea mai mare competitie internationala de sporturi electronice din acest an, cu premii in valoare de 40 milioane de dolari, din care 16% vor merge la bugetul Statului roman sub forma de impozite. Anunțul a fost facut de primarul general al Capitalei, Nicușor…

- Anuntul oficial al Romprest de reluarea a colectarii deseurilor din sectorul 1 al Capitalei este in primul rand o veste buna pentru locuitorii sectorului 1 si, in al doilea rand, este o veste buna pentru un climat de mediu normal intr-o capitala europeana, a declarat ministrul Mediului, Apelor si Padurilor,…