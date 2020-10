Stiri pe aceeasi tema

- Transferul lui Alexandru Mitrița, 25 de ani, de la New York City la Al Ahli vine intr-o perioada surprinzatoare: atacantul era in forma la echipa americana și avea patru goluri marcate in ultimele doua meciuri. Totuși, oficialii echipei din SUA au fost de acord sa il imprumute pana in 2022 la Al-Ahli,…

- Marius Șumudica, 49 de ani, antrenorul lui Gaziantep, a comentat transferul lui Alex Mitrița (25, extrema stanga) de la New York City la Al-Ahli, chiar inaintea meciului Islanda - Romania, semifinala barajului de calificare la EURO 2020. Partida dintre Islanda și Romania se va disputa joi, de la ora…

- Transferul lui Alexandru Mitrița (25 de ani) de la New York City FC la Al-Ahli capata contur. Antrenorul Ronny Deila (45) a confirmat ca exista discuții intre cele doua cluburi in acest sens. Alexandru Mitrița ar putea parasi MLS dupa un an și jumatate petrecut pe continentul nord-american. Al-Ahli…

- Parma l-a transferat pe Valentin Mihaila (20 de ani) in schimbul a aproximativ 8 milioane de euro. Gianluca Di Marzio, unul dintre cei mai influenți jurnaliști din Italia, a anunțat ca formația din Serie A a ajuns la un acord cu jucatorul Craiovei in schimbul unei sume record pentru club. Cel mai scump…