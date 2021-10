Stiri pe aceeasi tema

- Șase „tricolori” sunt pasibili de suspendare pentru partida urmatoare cu Islanda, in cazul in care primesc cartonaș galben in meciul din aceasta seara cu Armenia. Aceștia sunt: Florin Nița, Andrei Rațiu, Vlad Chiricheș, Ianis Hagi, Valentin Mihaila și Nicolae Stanciu. Romania - Armenia se joaca in Ghencea,…

- Adrian Porumboiu (71 de ani) a apreciat prestația Romaniei din meciul cu Germania, scor 1-2. Fostul arbitru nu a fost insa mulțumit de doua decizii: inlocuirea lui Ianis Hagi și introducerea lui Andrei Ivan in joc. Romania - Armenia se joaca in Ghencea, pe 11 octombrie, de la 21:45, liveTEXT pe GSP.ro…

- Germania - Romania 2-1 | Razvan Marin a vorbit la final și despre declarațiile facute dupa ultimul joc al „tricolorilor”, 1-1 cu Macedonia. Atunci, mijlocașul lui Cagliari s-a plans public ca e folosit prea puțin la naționala, deși evolueaza la un nivel inalt. Toate detaliile despre Germania - Romania,…

- Romania va disputa in luna octombrie alte doua partide din preliminariile Cupei Mondiale 2022. Mai exact, pe 8 octombrie 2021 se va disputa Germania – Romania (stadionul „Volksparkstadion“ Hamburg, ora 21.45), iar pe 11 octombrie 2021: Romania – Armenia (stadionul „Steaua“, ora 21.45). Pentru aceste…

- La finalul meciului Macedonia de Nord - Romania, incheiat 0-0. mijlocașul Razvan Marin (25 de ani) a izbucnit, fiind nemulțumit de cat a jucat in cele trei partide din preliminarii. Citește AICI cronica partidei de la Skopje!Ce meciuri mai avem de jucat: Germania (d), Armenia (a), Islanda (a) și Liechtenstein…

- Golul 2 marcat de Romania impotriva Islandei a fost, dincolo de un contraatac de mare clasa pe traseul Camora - Ianis Hagi - Razvan Marin - Stanciu, o carte caștigatoare a uneia dintre filosofiile pentru care Radoi a fost criticat. Victoria „tricolorilor” de joi seara a fost securizata in minutul 83,…

- Romania a invins-o pe Islanda, scor 2-0, in a 4-a runda a preliminariilor Campionatului Mondial. Primul meci din mandatul lui Radoi in care naționala nu primește gol! Nicolae Stanciu (28 de ani) are mare incredere in generația care vine din spate. Nicolae Stanciu a fost cel mai bun „tricolor” in deplasarea…

- Coreea de Sud a deschis scorul in confruntarea cu Romania de la Jocurile Olimpice in urma unui autogol al „tricolorilor”. Marius Marin, omul reprofilat de Radoi și transformat in fundaș central, și-a trimis mingea in proprie poarta. Minutul 27 a fost fatidic pentru „tricolori”. Marius Marin a intervenit…