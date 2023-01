Stiri pe aceeasi tema

- Valentina Pelinel este activa in mediul online și impartașește cu fanii momentele importante din viața sa, așa cum se poate spune și despre cateva imagini pe care le-a postat in mediul online, in care i-a surprins pe cei trei copii și Cristi Borcea.

- Simona Gherghe traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de soțul ei, Razvan Sandulescu. Indragita prezentatoare TV a postat pe o rețea de socializare o imagine de colecție alaturi de familia ei. Cum s-a afișat vedeta alaturi de partenerul ei de viața, dar și de copii.

- Laura Cosoi a implinit 41 de ani, iar cei dragi au marcat momentul așa cum se cuvine. Vedeta, impreuna cu soțul sau și cele trei fiice se bucura de o vacanța departe de țara, unde Laura Cosoi și-a sarbatorit ziua de naștere.

- La inceputul aceste saptamani, Andreea Antonescu a adus pe lume o fetița sanatoasa. La scurt timp de la naștere, artista a avut parte de o surpriza. Mai exact, mama și fiica sa cea mare, Sienna Spak, au vizitat=o. Andreea Antonescu a anunțat astazi ca medicii și-au dat acordul pentru externare și la…

- Paco a fost atat de placut surprins de apariția soției lui in semifinala Chefi la cuțite incat nu a mai ținut cont de nimic cand a vazut-o. Concurentul și-a imbrațișat și și-a sarutat soția cu foc, iar concurenții și chefii au fost impresionați de reacția lui și de povestea lor de dragoste.

- Gabriela Prisacariu, imagine emoționanta alaturi de fiul ei. Soția lui Dani Oțil este o mama cu norma intreaga și este de-a dreptul indragostita de micuțul Tiago. Aceasta nu rateaza niciun moment sa se fotografieze alaturi de fiul ei care seamana foarte mult cu ambii parinți. Gabriela a postat recent…

- La aproape doua saptamani de la moartea lui Nosfe, soția lui, Madalina Crețan, a publicat pe contul personal de Instagram o imagine emoționanta, care a scos la iveala un detaliu neștiut pana in prezent.

- Sotia presedintelui ucrainean Olena Zelenska a comunicat sambata, prin legatura video, publicului de la Targul de carte de la Frankfurt ca rolul pe care il are o obliga sa spuna adevarul despre ororile cu care se confrunta zilnic ucrainenii, transmite dpa. “Luptam pentru vietile noastre”, a spus ea…