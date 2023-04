Stiri pe aceeasi tema

- Al Tai, echipa lui Mirel Radoi, și Al Raed, formația lui Marius Șumudica, au remizat, scor 2-2, in etapa #22 din campionatul Arabiei Saudite. Show-ul din prima repriza, cu 4 goluri in32 de minute, a fost deschis de Alex Mitrița. Extrema lui Al Raed a trimis o „racheta” in vinclu, din voleu. A fost al…

- Marius Șumudica, antrenorul lui Al Raed, a vorbit la plecare in Arabia Saudita despre duelurile cu Mirel Radoi și Cristiano Ronaldo. Al Raed va juca impotriva lui Al Tai pe 5 aprilie și cu Al Nassr pe 27. Șumudica a vorbit despre intalnirea cu Ronaldo și spera ca portughezul sa iși aduca aminte de el,…

- Fostul selecționer al echipei naționale s-a ințeles cu formația saudita Damac SC și va reveni in antrenorat dupa aproape un an de pauza. Cosmin Contra devine astfel al treilea antrenor roman din campionatul in care evolueaza și portughezul Cristiano Ronaldo, dupa Marius Sumudica (Al-Raed) si Mirel Radoi…

- Fostul international roman Cosmin Contra a fost numit, luni seara, in functia de antrenor al echipei Damac FC. Anuntul a fost facut de clubul saudit pe contul sau de Twitter. Fostul selectioner al Romaniei il inlocuieste pe croatul Kresimir Rezic, informeaza Agerpres . Damac, echipa la care a evoluat…

- Cosmin Contra, fostul selecționer al naționalei Romaniei, revine in antrenorat. „Gurița” a semnat cu saudiții de la Damac FC, ocupanta locului 9 din prima liga. El va deveni, astfel, cel de-al treilea antrenor roman prezent in liga in care evolueaza și Cristiano Ronaldo, dupa Marius Șumudica (Al-Raed)…

- Mirel Radoi și-a gasit echipa, la nici doua luni dupa desparțirea de Universitatea Craiova. Fostul selecționer a semnat in Arabia Saudita, cu gruparea Al-Tai FC, formație din prima liga. Cea in care ii va fi rival lui Cristiano Ronaldo de la Al Nassr, dar și lui Marius Șumudica, tehnicianul lui Al-Raed.…

- Alexandru Mitrita a marcat un gol de exceptie pentru Al-Raed! Internationalul roman a reusit sa fie din nou decisiv pentru trupa lui Marius Sumudica, intr-un meci din campionatul Arabiei Saudite. Gratie golului marcat in ultima runda, in partida cu Al Feiha, Alexandru Mitrita a ajuns la patru goluri…

- Marius Sumudica este in culmea fericirii, dupa ce echipa sa a facut egal cu trupa campioana, Al-Hilal. Antrenorul roman a oferit primele declaratii, dupa punctul obtinut de Al-Raed in confruntarea cu trupa campioana. Gratie remizei cu Al-Hilal, trupa lui Marius Sumudica a urcat un loc in clasamentul…