- Echipa Seattle Sounders a castigat pentru a doua oara in istoria sa titlul de campioana a Americii de Nord la fotbal. Acestia au invins duminica, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, formatia canadiana Toronto FC, in finala MLS Cup . Golurile au fost marcate de Kelvin Leerdam (57), Victor Rodriguez (76)…

- Conducerea clubului AFC Hermannstadt a dat publicitatii un comunicat de presa prin care anunta ca nu intentioneaza sa vanda gruparea sportiva si ca nu exista probleme de ordin financiar, desi fotbalistii echipei sibiene nu au mai fost platiti de doua luni. "In urma unor articole aparute in presa centrala…

- Fostul capitan al echipei FCSB, Alex Bourceanu, 34 de ani, va juca la formatia din liga a II-a, Gloria Buzau, el dandu-si acordul sa evolueze sub conducerea antrenorului Ilie Stan cel putin pana la sfarsitul sezonului in curs, a anuntat marti conducerea clubului FCM Gloria Buzau. Presedintele clubului…

- Biroul Politic National al PNL se reuneste de la ora 13.00 pentru a valida lista cu ministrii Cabinetului Orban si programul de guvernare. Premierul desemnat ar urma sa depuna dupa-amiaza aceste documente la Parlament.

- Alexandru Mitrița (24 de ani) a marcat golul de 2-1 pentru echipa sa, New York City FC, in partida cu San Jose Earthquakes, din MLS, liga profesionista nord-americana. Mitrita a reusit un gol care i-a cutremurat pe oaspetii de pe Yankee Stadium - lansat excelent de Ismail Tajouri, romanul a tasnit printre…

- Alexandru Mitrița (24 de ani) a reușit in aceasta dimineața cel de-al șaptelea gol de cand s-a transferat la New York City. Romanul a punctat in victoria cu 3-1 reușita de echipa sa in deplasare cu Vancouver. Cel de-al șaptelea gol reușit de Mitrița in tricoul newyorkezilor a fost și cel mai frumos…

- Cosmin Contra a realizat lista finala a stranierilor care vor ajunge sub comanda sa pentru dubla cu Spania și Malta din preliminariile Campionatului European din 2020, informeaza Mediafax.Alexandru Mitrița, jucatorul echipei New York City, este una dintre marile absențe remarcate din lista ...

- Viitorul, formația lui Gica Hagi, a anunțat astazi ca s-a desparțit de Hamidou Keyta, atacantul de 24 de ani adus in urma cu doua luni de la Dunarea Calarași, dar care n-a fost folosit in niciun meci oficial. „Incepand de astazi, atacantul francez Hamidou Keyta nu mai este jucatorul formației FC Viitorul.…