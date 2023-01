Stiri pe aceeasi tema

- Marius Sumudica este in culmea fericirii, dupa ce echipa sa a facut egal cu trupa campioana, Al-Hilal. Antrenorul roman a oferit primele declaratii, dupa punctul obtinut de Al-Raed in confruntarea cu trupa campioana. Gratie remizei cu Al-Hilal, trupa lui Marius Sumudica a urcat un loc in clasamentul…

- Razvan Marin a fost elogiat in presa italiana dupa ce a marcat in ultimul minut al meciului Lazio – Empoli, scor 2-2. Internaționalul roman a avut o execuție superba chiar la ultima faza. Grație acestei reușite, Empoli a plecat cu un punct de pe Stadio Olimpico, deși pleca clar cu șansa a doua inaintea…

- Internationalul roman Alexandru Mitrita a marcat un gol pentru Al Raed, in meciul castigat de echipa antrenata de Marius Sumudica in deplasare cu Al Batin, scor 2 1, luni, in etapa a 10 a a campionatului de fotbal al Arabiei Saudite, potrivit agerpres.roMarocanul Karim El Berkaoui a deschis scorul pentru…

- Adrian Paun a marcat un nou gol pentru Hapoel Beer Sheva, dar ulterior a ieșit accidentat, din ultima partida de campionat. Internaționalul roman a ajuns la a doua reușita in tricoul trupei din Israel. Adrian Paun a fost transferat de Hapoel la inceputul sezonului, sub forma de imprumut de la CFR Cluj.…

- Marius Sumudica a rabufnit in timpul unui interviu, dupa o noua infrangere suferita de echipa sa, Al Raed. Tehnicianul roman nu s-a mai putut abtine si s-a declarat extrem de dezamagit de prestatia jucatorilor trupei saudite. Marius Sumudica o antreneaza pe Al Raed de la inceputul sezonului. Trupa tehnicianului…

- Alexandru Mitrita a marcat un gol de senzatie pentru Al Raed! Internationalul roman se afla la a doua reusita a sezonului, primul gol avand loc la inceputul lunii septembrie. Alexandru Mitrita a fost imprumutat la inceputul sezonului de catre Al Raed, de la New York City. Internationalul roman a fost…

- Alexandru Cicaldau a reusit un gol de senzatie pentru Al Ittihad Kalba. Internationalul roman l-a executat pe portarul advers, cu un sut de vis, de la aproximativ 25 de metri de poarta. Alexandru Cicaldau evolueaza la Al Ittihad Kalba de la inceputul acestui sezon, de cand a fost imprumutat de echipa…

- Denis Dragus a marcat un gol superb pentru echipa sa, Standard Liege. Internationalul roman a punctat, dupa ce a creat o faza individuala spectaculoasa in careul advers. Denis Dragus a inscris pentru 2-0, in confruntarea de pe teren propriu a echipei sale. Standard a intalnit-o pe Royal Antwerp, intr-un…