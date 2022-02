Stiri pe aceeasi tema

- Este unul dintre cele mai controversate personaje din lumea showbiz-ului romanesc și, deși iși petrece majoritatea timpului in propriul cabinet, iata ca Renert Gad a fost ”prins” chiar in fața blocului de catre paparazzii de la Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din țara. Iata cu ce femeie…

- Octavian Valceanu nu a ajuns pana acum in atenția publicului cu viața sa personala, dar paparazzii SpyNews.ro au descoperit ca portarul de la Gaz Metan Mediaș are cu ce sa se laude, mai ales la capitolul amoros. Fotbalistul are o iubita frumoasa, pe care o rasfața așa cum se cuvine.

- La nici trei ani de la divorțul de What’s Up, Simina iși traiește noua poveste de dragoste mai intens decat permite legea. Fosta soție a cantarețului și noul ei iubit au incins atmosfera in parcarea Aeroportului Henri Coanda din Capitala. Imaginile surprinse de paparazzii SpyNews.ro nu mai au nevoie…

- Adrian Ilie nu prea este un adept al regulilor. De data aceasta, fostul fotbalist și-a facut o apariție de-a dreptul neașteptata, la doar 0 grade Celsius. Fara sa țina cont de nimic, el a fost surprins fara masca intr-un supermarket din Capitala. Sportivul și-a lasat mașina intr-un loc nepermis, iar…

- „Locuinta mea de vara e la tara”, spune o poezie semnata de George Toparceanu si facuta celebra de formatia Pasarea Colibri. In versuri sau nu, sunt tot mai multi romani care renunta la orase si se muta la casa, in afara lor. Majoritatea sunt tineri si fac acest pas pentru ca s-au saturat de aglomeratie,…

- Marymar, iubita lui Tzanca Uraganu, a petrecut timp de calitate alaturi de o prietena, iar paparazzii Spynews.ro au surprins imagini exclusive. Cele doua brunete au mers la un restaurant de lux din Capitala. Cu toate astea, diva a stat mai mult pe telefon și pare ca primise un apel destul de important.

- Cand ești iubita lui Ciprian Marica iți permiți orice. Ioana Marcu este o partenera de viața și o mama model, dar nu și o șoferița pe masura. Paparazzii Spynews.ro au fost pe urmele vedetei și au surprins-o in timp ce incalca regulile de circulație pe strazile din Capitala.