Stiri pe aceeasi tema

- Olimpiu Morutan, a înscris un gol în meciul câstigat de Galalatasaray, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, în fata formatiei Gaziantep FK, la care sunt legitimati Alin Tosca si Alexandru Maxim. Partida a avut loc în etapa a XI-a a campionatului Turciei.Morutan…

- Fotbalistul echipei Galatasaray, Olimpiu Morutan, a inscris un gol in meciul castigat, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, in fata formatiei Gaziantep FK, la care sunt legitimati Alin Tosca si Alexandru Maxim. Partida a contat pentru etapa a XI-a a campionatului Turciei. Morutan,…

- Alex Cicaldau, certat de antrenorul de la Galatasaray. Internaționalul roman a reușit sa inscrie in derby-ul din Super Lig ce a opus-o pe gruparea Cim Bom lui Besiktas. In ciuda reușitei sale, Cicaldau a fost „urecheat” la finalul partidei de Fatih Terim, tehnicianul Galatei. Mai ales ca, la final,…

- Mijlocasul spaniol Pedri a semnat joi o prelungire a intelegerii cu FC Barcelona pana in 2026, informeaza DPA, citat de agerpres. Tanarul de 18 ani mai avea mai putin de 12 luni din contractul precedent, iar clubul putea sa-i ofere o prelungire cu inca doua sezoane. Cu toate acestea, gruparea blaugrana…

- Alexandru Maxim (31 de ani), mijlocașul lui Gaziantep, a reușit o „dubla” in meciul din etapa 8 a campionatului Turciei, cu Altay, aflat in desfașurare. Titular in meciul de pe Gaziantep Stadyumu, asemenea fundașului roman Alin Toșca, Maxim a ieșit la rampa in repriza a doua. Alexandru Maxim, „dubla”…

- Mijlocasul roman Olimpiu Morutan a marcat golul prin care Galatasaray Istanbul a invins-o pe Goztepe Izmir, duminica, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 7-a a campionatului de fotbal al Turciei. Oaspetii au deschis scorul prin Cherif Ndiaye (43), dar Galatasaray a egalat imediat dupa pauza,…

- Fundasul roman Stefan Radu si-a prelungit contractul cu echipa italiana de fotbal Lazio Roma pana in iunie 2022, a anuntat, joi, clubul pe site-ul sau oficial. "SS Lazio anunta ca a prelungit contractul economic al fotbalistului Stefan Daniel Radu pentru o noua stagiune sportiva'', se arata…

- Clubul Chelsea Londra a anuntat, miercuri, ca fotbalistul Michy Batshuayi si-a prelungit contractul si a fost imprumutat pentru acest sezon gruparii turce Besiktas. Noul acord al lui Batshuayi cu Chelsea este valabil pana in 2023. Belgianul ar putea debuta la Besiktas sambata, in partida…