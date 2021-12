Alexandru Maxim, decisiv pentru Gaziantep în campionatul de fotbal al Turciei Mijlocasul roman Alexandru Maxim a golul prin care echipa sa, Gaziantep FK, s-a impus la limita in deplasare, cu scorul de 1-0, in fata formatiei Rizsepor, duminica, in cadrul etapei a 19-a a campionatului de fotbal al Turciei. Maxim, aflat la cea de-a patra sa reusita in actuala editie din Super Lig, a adus victoria lui Gaziantep in urma unei lovituri de la 11 m pe care a transformat-o in finalul primei reprize (44). El a fost inlocuit in minutul 89. Fundasul Alin Tosca a fost la randul sau titular la Gaziantep si a ramas pe teren pana la finalul jocului. In urma acestui succes, Gaziantep a urcat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

