Alexandru Mățel: O victorie muncită, ne-am chinuit destul de mult pentru ea Fundașul dreapta al Universitații Craiova , Alexandru Mațel, a fost foarte bucuros pentru succesul cu FC Voluntari, de ieri seara. Acesta a admis ca succesul a fost obținut cu multa sudoare, dar ca ii da incredere pentru disputa cu FCSB din etapa viitoare. „Este o victorie foarte muncita, ne-am chinuit destul de mult pentru ea. Trebuie sa ținem capul sus, pentru ca spre final am reușit sa caștigam. Atata timp cat am fost conduși cu 1-0 nu ne gandeam decat la cum sa intoarcem scorul. Spre bucuria noastra am reușit. Orice meci este greu, mai ales daca adversarul se inchide și joaca pe contraatac.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

