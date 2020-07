Alexandru: Managerii benzinăriilor să-şi înţeleagă rolul şi să nu permită accesul niciunei persoane fără mască Managerii statiilor de alimentare trebuie sa isi inteleaga rolul si niciunei persoane nu trebuie sa i se permita accesul daca nu are masca de protectie, afirma ministrul Muncii, Violeta Alexandru. "Managerii statiilor de alimentare trebuie sa isi inteleaga rolul, niciunei persoane nu trebuie sa i se permita accesul daca nu are masca de protectie. Mastile trebuie pozitionate pe rafturile de la intrare. Solutiile de dezinfectie trebuie sa fie la indemana si ceea ce este cel mai important in incinta statiilor de alimentare nu trebuie permis accesul prea multor persoane pentru ca se formeaza aglomeratie… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 7 iunie, de la ora 19.00, actorii Teatrului Municipal Baia Mare va așteapta sa vizionați spectacolul ”ImproJoker”, regia artistica fiind semnata de Mihaela Sirbu. Prețul unui bilet este de 20 lei/redus 10 lei. Accesul la spectacol se face cu rezervare telefonica, in prealabil, specificand…

- „Somajul tehnic va continua si dupa 1 iunie , dar doar pentru cateva domenii in care masurile de restrictie se vor mentine. Pentru restul domeniilor, pentru cei care au fost afectati, beneficiari ai somajului tehnic, oameni care doresc sa revina in activitate, gradual sau total, vom avea o masura de…

- Violeta Alexandru a explicat in direct la Romania TV ca urmeaza sa puna la punct ultimele detalii ale vizitei cu Emil Hurezeanu, ambasadorul Romaniei in Germania, care este in contact cu autoritatile germane. "O sa fiu luni la prima oara in Germania. Vreau sa vad chiar eu care sunt realitatile…

- Romania trece de la Starea de Urgenta la Starea de Alerta, din 15 mai. Insa, ce va insemna pentru fiecare dintre noi perioada urmatoare tot nu stim. CE ȘTIM: Mastile de protectie vor deveni obligatorii dupa 15 mai Ne vom putea plimba in parc, insa in grupuri care nu depasesc trei persoane Se redeschid…

- Accesul la saloanele de ingrijire personala (frizerie, coafura, manichiura, pedichiura si cosmetica) se va realiza cu programare prealabila, astfel incat sa nu existe persoane in asteptare in interiorul incintei, asigurandu-se o suprafata minima de 4 metri patrati pentru fiecare client si o distanta…

- (foto: Facebook/DaruiesteAripi) Articol publicat și in ziarul Libertatea Saptamana trecuta, ministrul Muncii a starnit un val de revolta in spațiul public dupa ce a declarat ca statul a fost mai degraba singur in lupta impotriva coronavirusului și ca sprijinul comunitații a fost puțin semnificativ.…

- Saptamana trecuta, ministrul muncii a starnit un val de revolta in spațiul public dupa ce a declarat ca statul a fost mai degraba singur in lupta impotriva coronavirusului și ca sprijinul comunitații a fost puțin semnificativ. Și asta pentru ca, in perioada in care COVID-19 a ajuns in Romania, cei care…

- Dupa ce mai multi muncitori romani au denunțat abuzurile facute de angajatorii germani, ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a solicitat un dialog cu Ministrul Afacerilor Externe pentru a discuta aceasta problema. „Situația lor este complicata pentru ca autoritațile nu au facut nimic, in primul rand,…