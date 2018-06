Stiri pe aceeasi tema

Tabloidele de peste Ocean au anunțat faptul ca Rihanna s-a despartit de iubitul sau, miliardarul saudit Hassan Jameel. Cantareata ar fi pus capat relatiei doar pentru ca s-a plictisit de el. Rihanna si tanarul afacerist, a carui familie are o avere estimata la 1,5 miliarde…

- Cateva sute de galateni l-au insotit pe regretatul artist pe ultimul drum. Alexandru Jula a fost unul dintre cei mai iubiti cantareti galateni, dar s-a facut remarcat si ca textier, compozitor, si actor, fiind rasplatit de-a lungul vremii cu numeroase premii si distinctii.

Jurații și prezentatorii emisiunii "Romanii au talent" au avut parte de un anunț extraordinar. Desigur, și cei de acasa au fost uimți de marturisirea facuta de doi dintre concurenții show-ului de talente in cadrul galei din marea finala. Aflați printre finaliștii de la…

Alexandru Jula a murit. "Dragostea ne intinereste si ne lungeste viata" spune o vorba veche din popor, care, de altfel a fost și concluzia la care au ajuns cercetatorii britanici in urma unui studiu realizat in urma cu cațiva ani. Acest mic secret era știut și de Alexandru Jula care a iubit viața, muzica,…

Un barbat a deschis focul pe unul dintre cele mai importante bulevarde din orașul belgian, Leige. Individul a impușcat doi polițiști și un trecator. Potrivit informațiilor din presa internaționala, dupa ce a impușcat mortal doi polițiști și un trecator barbatul ar fi…

- Cunoscutul cantaret de muzica usoara, Alexandru Jula, a ajuns , luni, la Spitalul Judetean de Urgenta din Galati, prezentand simptomele unui accident vascular cerebral, iar in prezent starea lui de sanatate este stabila.

The Weeknd și frumoasa Bella Hadid sunt protagoniștii celei mai recente impacari de la Hollywood! In ciuda faptului ca cei doi neaga faptul ca formeaza din nou un cuplu, ei au fost fotografiați de paparazzi in timp ce se sarutau…

- De multe ori, viața unui artist ascunde drame cumplite, iar publicul e neiertator. Avem pretenția ca cel de pe scena sa aiba mereu zambetul pe buze, deși e imposibil. Karym, un artist cunoscut din Romania, a acceptat sa vorbeasca și sa recunoasca faptul ca trece printr-o perioada crunta. De curand,…