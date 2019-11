Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Democrat nu se mai asociaza cu Vlad Plahotniuc, iar ceea ce este PD-ul astazi, e cu totul diferit. Cel puțin la aceasta concluzie a ajuns fostul ministru al Afacerilor Interne, actualul secretat al Partidului Democrat, Alexandru Jizdan, intr-un interviu pentru Europa Libera.

- Pentru prima oara, dupa 16 ani, unghenenii și-au ales primarul din primul tur. Asta, chiar daca, cu doar trei luni in urma, nimeni nu credea ca ar putea sa se intample așa. Nici macar Alexandru Ambros nu credea ca ar putea obține un scor atat de bun. Vechea guvernare, din care facea parte la acel moment…

- Partidul Democrat din Moldova (PDM) a obtinut 192 de mandate de primar in primul tur al alegerilor locale de duminica si se claseaza pe prima pozitie in ierarhia partidelor cu cei mai multi primari, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, presedintele PDM, fostul premier Pavel Filip. Potrivit…

- Fostul lider al Partidului Democrat (PD), Vlad Plahotniuc, care a parasit R. Moldova dupa preluarea guvernarii de catre „ACUM” – PSRM, ar vizita nestingherit mai multe state din Europa. Despre acest lucru a anunțat premierul Maia Sandu, în cadrul unei emisiuni de la „Moldova…

- Ex-liderul Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vlad Plahotniuc, a obținut in acest an dividende de 2.800.200 de euro de la compania Vanguard International LTD din Emiratele Arabe Unite, fața de anul 2018 cand a primit 3,11 milioane de euro. Potrivit declarației pe venit pentru anul 2019, fostul deputat…

- Giuseppe Conte va ramane premier al Italiei dupa ce formațiunile politice Mișcarea 5 Stele și Partidul Democrat au ajuns la un acord privind formarea unui partid de coaliție. "Am ajuns la un acord politic cu Partidul Democrat pentru formarea unui nou guvern condus de premierul Giuseppe Conte", a anuntat…

- Miscarea Cinci Stele a ajuns, miercuri seara, la un acord cu Partidul Democrat pentru formarea unui nou guvern in Italia, condus tot de premierul in exercitiu, Giuseppe Conte, anunța MEDIAFAX."Am ajuns la un acord politic cu Partidul Democrat pentru formarea unui nou guvern condus de premierul…