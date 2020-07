Stiri pe aceeasi tema

- Mesaj ferm din partea umaniștilor: Stop abuzurilor! in Politic / on 05/07/2020 at 11:08 / Pe masura ce data de 27 septembrie pare tot mai aproape de a ramane stabilita ca momentul de reașezare a administrației publice locale, partidele iși fac strategia și calculele pentru a-și maximiza șansele in…

- “Cum se explica acest val verde care ar putea reprezenta o cotitura in viața politica franceza?”, aceasta e intrebarea Radio France Internationale, care relateaza despre cum tocmai se realizeaza o cotitura neașteptata in viața politica franceza. ...

- Scrisoare deschisa a liderilor umaniști din Teleorman in Politic / on 30/06/2020 at 09:31 / Stimați antreprenori și producatori locali, Produsele romanești au nevoie de o piața a lor de desfacere. Cu siguranța știți acest lucru mai bine decat noi. Nu este normal sa așteptați la uși inchise…

- Reșapații trebuie sa dispara din politica romaneasca! Daca am deschide astazi dicționarul limbii romane la cuvantul “traseist”, cred ca nu este poza mai potrivita ca cea a lui Teodor Meleșcanu. Cand am inceput acest articol, Mele era parca in partidul securiștilor și sinecurilor comuniste “plantate”…

- Daca ar fi avut minima compasiune pentru viața romanilor și nu ar fi speculat politic, cu infiorator cinism, marea drama a epidemiei COVID-19, pesediștii – fie ei ai lui Ciolacu, ai lui Tariceanu sau ai lui Ponta – ar fi avut dreptul moral sa dechida gura acum. Dar au fost doar politicieni ticaloșiți…

- N. D. Fost vicepreședinte la nivel național al Partidului Forța Naționala, deputatul prahovean Grațiela Gavrilescu s-a reintors la umaniști. Confirmarea a venit ieri, prin intermediul unui comunicat de presa transmis de Partidul Puterii Umaniste (social-liberal) – PPUSL, prin care se menționa ca Grațiela…

- ,,Nicaieri nu-i mai bine ca la tine acasa. Am inceput politica la Umaniști și oriunde m-a purtat evoluția politica din ultimii 20 de ani, am ramas intotdeauna loiala principiilor social-liberale și obiectivului de a asigura un mediu cat mai sanatos in Romania. Mai mult decat oricand, actuala criza a…

- Președintele Academiei Romane a descris tot ce batranii, bunicii, parinții au facut pentru familia lor, toate sacrificiile acestora de-a lungul timpului, indicand faptul ca au fost intotdeauna langa familie. Citește și:Un roman plecat in Germania la cules de sparanghel a murit de coronavirus.…