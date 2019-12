Stiri pe aceeasi tema

- Cuantumul pensiei minime in 2020 este nivelul din acest an, 704 lei, a precizat ministrul Muncii, Violeta Alexandru, adaugand ca Guvernul cauta solutii pentru ca situatia sa nu ramana astfel. „Cu privire la pensia minima, in acest moment, plafonul este acelasi din anul anterior, aprecierea noastra a…

- "As dori sa punctez faptul ca echipa guvernamentala a gasit astazi solutia, prin adoptarea unei hotarari de Guvern, pentru ca salariatii inspectoratelor teritoriale de munca sa-si poata primi salariile integral aferente lunii noiembrie, respectiv sa se poata plati taxele aferente acestor salarii",…

- Situatia in care se afla angajatii de la Inspectia Muncii (IM) si inspectoratele teritoriale de munca (ITM), care au primit salariile diminuate, a aparut atat din cauza dezinteresului manifestat de conducerea institutiei, cat si din neatentia angajatilor din aparatul central al Ministerului Muncii si…

- Inspectia Muncii si inspectoratele teritoriale de munca nu mai au fonduri pentru plata salariilor aferente lunii noiembrie. Anuntul a fost facut de ministrul Muncii, Violeta Alexandru, in cadrul sedintei de Guvern de vineri. Situatia ar fi fost creata de plata restantelor rezultate din litigii intre…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a transmis ca, in data de 11 decembrie, a cerut redactarea si a semnat un ordin prin care Agentia Nationala pentru Ocuparea fortei de Munca ANOFM , Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala ANPIS , Casa Nationala de Pensii sa aiba…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, detine un apartament de 62 de metri patrati, cumparat in 2015, in coproprietate cu sotul ei, un autoturism Honda Accord fabricat in 2007 si un teren agricol de 0,8 hectare, mostenit in anul 2007, potrivit declaratiei de avere publicate pe site-ul…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, spera ca, pana la inceputul anului viitor, sa aiba un inventar complet al problemelor generate de noua lege a pensiilor. Intrebata marti cand se vor face modificari privind pensiile, ea a raspuns: "Lista problemelor generate de…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, anunta ca Guvernul nu va decide in cursul acestei saptamani, ci saptamana viitoare asupra valorii salariului minim pe economie, dand asigurari ca "va fi o crestere" a valorii salariului minim si spunand ca exista trei "scenarii” care sunt luate in calcul.