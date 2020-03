Stiri pe aceeasi tema

- Impactul bugetar al ajutorului acordat de stat pentru plata somajului tehnic este de patru miliarde de lei si scenariul ajunge pana la un milion de contracte, insa acesta a fost calculat doar pe perioada decretului privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, a declarat, sambata…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, anunta ca autoritatile au facut un scenariu conform caruia un milion de persoane ar urma sa fie trimise in somaj tehnic, in perioada starii de urgenta decretate de autoritati, situatie in care efortul bugetar pentru acoperirea indemnizatiilor acestora va fi de patru…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, anunta ca autoritatile au facut un scenariu conform caruia un milion de persoane ar urma sa fie trimise in somaj tehnic, in perioada starii de urgenta decretate de autoritati, situatie in care efortul bugetar pentru acoperirea indemnizatiilor acestora va fi de…

- Declarații de presa susținute de ministrul Muncii și Protecției Sociale, Violeta Alexandru, și de șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Ionel Danca Ionel Danca: Buna ziua. In cele ce urmeaza va prezentam principalele acte normative adoptate in ședința de Guvern, impreuna cu doamna ministru a muncii și…

- Deputatul PSD Lia Olguta Vasilescu o acuza pe Violeta Alexandru, ministrul Muncii, de raspandire de stiri false si inducerea unei stari de panica in randul antreprenorilor, diupa declaratia referitoare la suspendarea 200.000 de contracte de munca din cauza crizei coronavirusului."Declaratia…

- Hotararea de Guvern pentru aplicarea Legii privind zilele libere acordate parintilor cu copii minori in supraveghere pe perioada inchiderii scolilor va fi adoptata de Executiv in prima sedinta de Guvern, programata miercuri, a anuntat, luni, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru,…

- Ziarul Unirea Pensiile ar putea fi platite in avans cu cateva luni pentru ca oamenii sa-si poata acoperi cheltuielile in perioada starii de urgenta Violeta Alexandru, Ministrul Muncii, a anuntat ca are in vedere plata in avans a pensiilor, pentru ca oamenii sa-si poata acoperi cheltuielile in perioada…

- In primele 11 luni din 2018, deficitul bugetar a fost de 26 miliarde lei, respectiv 2,7% din PIB. Romania, prin Tratatul de la Maastricht, s-a angajat in fata UE sa respecte un deficit bugetar anual de maximum 3% din PIB. In cazul depasirii acestei tinte, Comisia Europeana poate declansa, in cazul…