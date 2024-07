Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii de mediu din Rișcani, in colaborare cu angajații Sectorului de Poliție de Frontiera „Cuconestii Noi”, au desfașurat o razie nocturna pentru prevenirea și combaterea pescuitului ilicit pe malul sting al lacului de acumulare Costești-Stinca. Acțiunea a avut loc in apropierea localitaților…

- Poliția de Frontiera informeaza ca ieri dimineața a avut loc un accident in cadrul SPF Cahul, noteaza Noi.md. In timpul verificarii unei arme de catre un subofițer, s-a produs o impușcatura accidentala in afara tubului de control. Ca rezultat, un fragment de glonț a atins piciorul unei angajate care…

- Autoritatile din Republica Moldova au primit marti, 2 iulie, o alerta cu bomba pentru Aeroportul Chisinau, iar dupa verificari s-a constatat ca a fost falsa, a anunțat TAROM, companie ai carei pasageri au intarziat revenirea in țara.„In aceasta dupa-amiaza, dupa primirea unei amenințari cu bomba la…

- Care sunt conditiile de calatorie pentru parinții care vor sa plece cu copii minori in strainatate, in condițiile in care vacanța de vara este tot mai aproape? Lista actelor necesare pentru a pleca in vacanța.

- Mii de verificari prin sistemul eDAC, la granița. 33 de cetațeni straini nu au fost primiți in țara Mii de verificari prin sistemul eDAC, la granița, in ultimele 24 de ore, anunța Poliția de Frontiera. Peste 202.200 de persoane, cetateni romani si straini, si aproximativ 63.900 de mijloace de transport…

- Poliția de Frontiera a venit cu mai multe explicații, dupa noile reguli impuse la Aeroportul Chișinau, care au starnit un adevarat haos in fața aerogarii. „Masurile luate sunt necesare inclusiv in contextul creșterii numarului de alerte false cu bomba, precum și din cauza folosirii terminalului aeroportuar…

- Dupa ce ieri, din cauza regulilor de acces pe Aeroportul Internațional Chișinau s-a creat un adevarat haos, astazi Poliția de Frontiera a venit cu o reacție. ”In Aeroportul Internațional Chișinau, Poliția de Frontiera a suplinit numarul de polițiști de frontiera și de echipamente speciale de control,…

- Susținatorii lui Ilan Șor care au revenit in data de 22 aprilie la Chișinau de la Moscova au opus rezistența in timpul controlului bagajelor, fiind agresivi și jignind polițiștii de frontiera și vameșii, informeaza reprezentanții Inspectoratului General al Poliției de Frontiera (IGPF).