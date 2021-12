Stiri pe aceeasi tema

- Diana Videanu, fiica lui Adriean Videanu, a fost surprinsa de paparazzii Spynews.ro intr-o ipostaza inedita atunci cand era in oraș alaturi de fetița și soțul ei. Ei bine, se pare ca fiica fostului primar al Capitalei nu are nicio reținere atunci cand vrea sa-i faca gesturi tandre partenerului ei, nici…

- In vara acestui an, Cristina Cioran i-a daruit lui Alexandru Dobrescu o fetița, dar barbatul are deja experiența in rolul de tata. Afaceristul are un baiețel frumos dintr-o relație anterioara, iar paprazzii SpyNews.ro au surprins un moment tata-fiu care arata cat de relaxat este ca parinte.

- Cristina Cioran a devenit mama in luna iulie, cand fetița ei s-a nascut prematur la 7 luni. Vedeta a fost nevoita sa o lase pe micuța in spital, pana in luna septembrie, cand a luat-o acasa. Acum, actrița și-a surprins fanii cu o poza postata pe Facebook. „Copilul meu și cu mine purtam personalizat”,…

- Marymar, iubita lui Tzanca Uraganu, a petrecut timp de calitate alaturi de o prietena, iar paparazzii Spynews.ro au surprins imagini exclusive. Cele doua brunete au mers la un restaurant de lux din Capitala. Cu toate astea, diva a stat mai mult pe telefon și pare ca primise un apel destul de important.

- David Goldcher, iubitul Irinei Rimes, a fost surprins de catre paparazzii Spynews.ro in timp ce era in oraș, insa fara prezența frumoasei artiste. Ce face partenerul de viața al cantareței atunci cand ea nu este prin preajma, puteți vedea in imagile realizate de catre cei mai buni paparazzi.

- Anca Serea este una dintre cele mai apreciate persoane publice de la noi din țara. Vedeta a obișnuit pe toata lumea cu aparițiile sale inedite in oraș. Ei bine, și de data aceasta a fost surprinsa intr-o ipostaza incendiara. Ce face Anca Serea cand soțul ei, Adi Sina, nu este prin preajma, puteți vedea…

- Daca va intrebați ce face Lidia Buble atunci cand iubitul nu e in preajma sa, ei bine...noi avem raspunsul! Iata cum au surprins-o paparazii Spynews.ro pe concurenta de la Asia Express. Cu cine se intreține artista.

- In urma cu aproximativ doua luni, Cristina Cioran naștea prematur o fetița. De cand a devenit mama, viața vedetei s-a schimbat complet. Alexandru, iubitul actriței, a postat o imagine cu fiica lui in timp ce dormea pe pieptul sau. Cristina Cioran și iubitul sau traiesc cele mai frumoase momente din…