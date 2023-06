In perioada 29 mai - 3 iunie 2023, la Belgrad, in Serbia, a avut loc prima ediție a European Open School Combat Games 2023 (Campionatul European Școlar), organizat de ESSF - European School Sport Federation. In cadrul aceste competitii scolare europene, elevi s-au intrecut in șapte ramuri sportive: sambo, lupte greco si libere, karate fudokan, judo, ju jitsu, taekwondo si karate kyokushin.