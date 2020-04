Stiri pe aceeasi tema

- PNL a depus miercuri la Paralment un proiect pentru impozitarea progresiva a pensiilor speciale de la 10% pana la 90%.„Sustin un asemenea demers. Trebuie sa existe o Romanie justa pentru toți.Eu cred ca Parlamentul se va mobiliza, toate declarațiile liderilor politici mi-au aratat ca nu se va mai putea…

- PNL lupta pe toate fronturile cu pandemia de coronavirus, atat in plan executiv, cat și in plan legislativ, in așa fel incat Romania și romanii sa treaca peste aceasta criza cat mai repede și fara efecte negative. Traim vremuri in care avem datoria sa fim solidari și acolo unde este cazul sa impunem…

- Prin aceste amendamente, liberalii propun impozitarea progresiva a pensiilor speciale de la 10- pana la 95-. "In calitate de lider de grup al PNL de la Camera Deputatilor, alaturi de liderul senatorilor liberali, Daniel Fenechiu, am depus azi un amendament la OUG 29/2020, prin care solicitam impozitarea…

- Florin Roman, in calitate de lider de grup al PNL de la Camera Deputatilor, alaturi de liderul senatorilor liberali, Daniel Fenechiu, a depus astazi, 1 aprilie, un amendament la OUG 29/2020, prin care solicita impozitarea progresiva a pensiilor speciale de la 10% si pana la 95%. ” Este vremea solidaritații…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a confirmat joi seara, la postul public de televiziune, ca pensiile vor creste cu 40- de la 1 septembrie 2020. "Asa este legea. (...) Imi pare rau, trebuie sa o spun: PSD intretine aceasta frica, PSD intretine intrebarile incontinuu pe acest…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a anuntat, marti seara, ca face un inventar al problemelor pe care le genereaza legea pensiilor in vigoare, grupate pe 40 de probleme mari, ce vor fi prezentate in scurta vreme. "Nu este vorba despre a elabora o noua lege, ci, asa sunt eu, am…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, isi exprima speranta ca Parlamentul sa isi asume marti o decizie legata de propunerea de abrogare a pensiilor speciale, un subiect care a fost amanat destul si care vizeaza corectitudine si principii. "Sper ca Parlamentul sa isi asume astazi…

