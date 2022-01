Președintele FRH și-a aratat fața pe care puțini i-o cunosc: a demonstrat ca arta culinara nu ii este deloc straina, a pregatit un aperitiv și a povestit detalii despre viața sa de familie. Șeful handbalului romanesc este, ocazional, și chef pentru familie și prieteni. Alexandru Dedu se lauda cu preparatele la gratar, și recunoaște ca nu ar refuza o competiție de gastronomie. „Am norocul sa am o soție gospodina și aportul meu in bucatarie este spre zero, exceptand tot ceea ce inseamna gatit la cuptorul cu lemne sau la gratar … cand este treaba mea și o fac cu mare placere. In rest, in puținele…