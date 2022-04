Stiri pe aceeasi tema

- Fostul arbitru Constantin Din (53 de ani) este noul presedinte al Federatiei Romane de Handbal dupa ce a castigat, joi, alegerile din cadrul Adunarii Generale desfasurate la Hotelul Marriott din Capitala.

- Unul dintre cele mai populare sporturi de echipa din Romania iși va alege președintele joi, iar principalul candidat este Alexandru Dedu, cel care vizeaza al treilea mandat deși in precedentele nu a avut prea multe realizari. „Stand drept!” este motto-ul de pe site-ul președintelui FRH, Alexandru Dedu.…

- Interzicerea de a participa la Adunarea Generala de alegeri din aceasta saptamana a celor 21 de campionii mondiali și marii performeri ai handbalului romanesc, adica tocmai cei care au pus Romania pe harta handbalului mondial, demonstreaza ca Federația Romana de Handbal a devenit feuda exclusivista…

- Concursul internațional pentru cainii de salvare – ”IRO Test 2022” va fi organizat la Craiova, pe 9 si 10 aprilie, prin Centrul Național de Educare Canina – CNEC. Evenimentul European se regasește in calendarul competițional al IRO, fiind auntat inca din 2021. Inițial, la acest eveniment se inscrisesera…

- In Timișoara vor ajunge cele bune și premiate echipe de padel din Romania, Republica Moldova și Serbia, in a treia etapa a Ligii Cluburilor de Padel, ce va avea loc la sfarșitul acestei saptamani. Campionii se intalnesc in orașul de pe Bega pentru o competiție de zile mari. Cu aceasta ocazie, s-a inființat…

- Presedintele Senatului, liderul liberalilor Florin Citu, a afirmat miercuri ca, daca va exista vointa politica, cele patru tipuri de alegeri – parlamentare, prezidentiale, locale si europarlamentare, care trebuie sa se desfasoare in Romania in 2024, vor fi comasate, avantajul fiind costurile mai reduse.…

- Federația Romana de Handbal (FRH) iși va alege președintele pentru urmatorii patru ani la finalul lunii aprilie. Mai exact, in data de 28 aprilie, la Izvorani, va avea loc Adunarea Generala pentru votarea sefului handbalului romanesc pe perioada urmatorilor 4 ani. Reamintim ca, la alegerile precedente,…

- Intrebat daca se pregatește o relaxare a regulilor in vigoare, ministrul Sorin Cimpeanu a evitat sa dea un raspuns afirmativ, insa a dat exemplul Franței. Acesta a spus ca Franța a renunțat recent la regula pe care Romania o aplica din 17 ianuarie, aceea ca o clasa se inchide la 3 cazuri de infectare…