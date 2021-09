Alexandru Dedu: „Am emoții la meciurile cu Insulele Feroe și Austria” Alexandru Dedu, președintele Federației Romane de Handbal, a participat la inaugurarea Salii Sporturilor din Mioveni, acolo unde pe 6 octombrie, naționala feminina va disputa primul meci din preliminariile Euro 2022, cu Insulele Feroe, „Ne bucuram ca in Romania, intr-o perioada grea, a aparut o sala moderna, in care ne simțim bine, respiram și totul miroase a nou” – Alexandru Dedu, președintele Federației Romane de Handbal. Șeful handbalului romanesc recunoaște ca “tricolorelor“ le va fi greu fara Cristina Neagu pe teren și a precizat ca are emoții atat pentru meciul cu Insulele Feroe, cat și… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

