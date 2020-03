Stiri pe aceeasi tema

- Tema - "Apa si schimbarile climatice" In fiecare an, de Ziua Mondiala a Apei - 22 martie, se atrage atentia asupra importantei apei si a problemelor celor 2,2 miliarde de oameni care traiesc fara acces la surse de apa sigura. Daunele aduse mediului, impreuna cu schimbarile climatice, conduc la crize…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a facut apel miercuri la toate tarile "sa isi intensifice eforturile imediat" pentru a lupta impotriva pandemiei de coronavirus, relateaza AFP."Fac apel la fiecare guvern (...) sa isi intensifice eforturile - imediat", a precizat el intr-un comunicat.…

- Corespondența din Suedia: Institutul Karolinska din Stockholm, una din cele mai prestigioase universitați de medicina din lume, este cel care decide an de an cine ia Premiul Nobel in Medicina. Libertatea a vorbit cu Jan Albert, profesor in controlul bolilor infecțioase și cercetator la acest institut.Jan…

- Eugen Teodorovici, fost ministru al Sanatații, reacționeaza dur dupa ce Sorina Pintea a fost dusa, marți seara, la unitatea medicala cu catușe la maini. „Cat de jos putem sa coboram cu spectacolul cinic al zanganitului de catușe, al setei de umilința publica sau de satisfacție a unor adepți ai circului…

- De teama coronavirusului, romanii au luat cu asalt rafturile magazinelor! Alexandru Cumpanașu, fost candidat la prezidențiale, a rabufnit cerandu-le romanilor sa se opreasca din aceasta isterie.S-a gasit un tratament pentru coronavirus și este deja produs: experții medicali confirma faptul…

- Libertatea prezinta ghidul educativ de preventie a infectiei cu coronavirus, dezvoltat de Organizatia Mondiala a Sanatatii si adaptate in versiune romaneasca de o companie de produse farmaceutice.Din ghid aflam cum ne putem proteja pe noi insine, dar si pe cei din jurul nostru de o eventuala imbolnavire.…

- La 100g de mancare putem ajunge chiar și la 167 de E-uri (aditivi alimentari), 31g de sare (15.5 plicuri de sare) și 71g de zahar (14 plicuri de zahar)! Cantitatea de sare recomandata de catre Organizația Mondiala a Sanatații este de 5 grame/zi. In acest context, putem observa ca la o singura masa putem…