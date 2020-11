Stiri pe aceeasi tema

- Ies la iveala noi detalii in cazul crimei care a ingrozit toata Romania. Dupa ce mai multe piste aratau faptul ca Simona, fata disparuta din Capitala, este victima din Giurgiu, acum testele au aratat ca acest lucru nu e adevarat, potrivit Antena 3.

- Noi detalii ies la iveala in cazul tinere ucise și incedinate in geamantan, pe marginea unui drum din Giurgiu! Ce au descoperit anchetatorii, dupa ce au facut autopsia femeii arse in Giurgiu? Este de-a dreptul șocant in ce condiții a murit, de fapt, tanara!

- Ies la iveala noi detalii in cazul crimei care a avut loc in urma cu doar o zi in Giurgiu, atunci cand o femeie a fost gasita ucisa și incediata, apoi aruncata intr-o valiza pe un camp. Ce au descoperit anchetatorii!

- La Tribunalul Olt sunt asteptate astazi, la ora 09:00, partile implicate in dosarul Caracal. In sala de judecata vor fi prezenti avocatii celor doua familii si mamele celor doua adolescente. Gheorghe Dinca este judecat pentru viol, acesta va fi audiat prin videoconferinta, in penitenciarul de maxima…

- Ludovic Orban a declarat sambata ca nu avea informatii referitoare la diplomele false ale fostului presedinte al Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor si ca au fost aplicate toate procedurile de evaluare a candidaturii. „Ieri am avut demisia pe masa. Am solicitat Ministerului…

- Inspectoratul Scolar Judetean Bihor a depus o plangere penala pe numele profesorului de sport din Oradea, pentru zadarnicirea combaterii bolilor, dupa ce a indemnat elevii sa nu respecte masurile impotriva raspandirii COVID-19. De altfel, Ministerul Educatiei urmeaza sa decida ce masuri se impun in…

- O batrana in varsta de 77 ani din judetul Giurgiu a murit, miercuri dupa-amiaza, dupa ce a fost atacata de doi caini rasa Amstaff, care apartin fiului sau si pe care ii ingrijea. Cazul a fost sesizat Politiei de catre o vecina a batranei, care a fost muscata si ea de unul dintre animale, news.ro.Potrivit…

- Reprezentantii Spitalului Judetean de Urgenta din Alba Iulia au facut precizari sambata cu privire la decesul tinerei de 33 de ani, insarcinate, confirmata pozitiv cu COVID-19. De asemenea, un unchi al femeii a facut declaratii presei.