- Monstrul din Caracal, Gheorghe Dinca, a povestit, pas cu pas, in fața procurorilor DIICOT, cum le-a rapit, violat și ucis pe Luiza și Alexandra. Detaliile cutremuratoare apar in rechizitoriul anchetatorilor, prezentat de Romania TV."Prin rechizitoriul din data de 10.01.2020, procurorii Directiei…

- Procurorul general interimar Bogdan Licu a confirmat rechizitoriul intocmit de DIICOT in dosarul 'Caracal', iar Gheorghe Dinca va fi trimis in judecata pentru savarsirea a opt infractiuni, respectiv trafic de persoane, trafic de minori, viol - doua infractiuni, omor calificat - doua infractiuni…

- Rechizitoriul dosarului Caracal a fost finalizat, urmand a fi semnat de catre procurori de caz si trimis pentru confirmare la procurorul general Bogdan Licu. Apoi, dosarul va lua calea instantei, la Tribunalul Olt.Vineri, Gheorghe Dinca a fost, din nou, dus la DIICOT, unde a stat mai bine…

- Lucrurile continua sa fie date peste cap in cazul Caracal. Astazi, la șase luni de la momentul in care au fost facute publice ororile din „Casa Groazei”, Gheorghe Dinca vrea sa ajunga din nou in fața procurorilor, pentru a-și schimba declarația. Susține ca nu a ucis-o pe Luiza Melencu, iar acest lucru…

- Lia Olguța Vasilescu a reacționat in termeni duri la decizia Guvernului Orban de a crește acciza la carburanți in ultima zi din 2019, ceea ce a anulat parțial efectul scaderii anterioare, care ar fi trebuit sa duca la o scadere importanta a prețului la pompa.

- Alexandru Cumpanașu a avut prima reacție dupa ce s-a spus ca a fost sub acuzare de DNA Constanța, pentru ca a mințit ca are studii superioare. Unchiul Alexandrei Maceșanu, adolescenta pe care Gheorghe Dinca a marturisit ca a ucis-o susține ca nu a mințit in legatura cu acest aspect și, mai mult de atat,…

- Dupa retinerea lui Stefan Risipiceanu, complicele lui Gheorghe Dinca, Luis Lazarus a rabufnit pe retelele de socializare! Jurnalistul a amintit unei tari intregi ca el a fost cel care l-a gasit pe colocatarul din casa groazei, chiar a doua zi dupa izbucnirea scandalului. Insa, a fost arestat... patru…

- Cazul Caracal este aruncat din nou in aer de ultimele informatii cu privire Alexandra Maceșanu, adolescenta de 15 ani pe care Gheorghe Dinca a marturisit ca a ucis-o! Ultimele date arata ca fata ar fi fost traficata printr-o rețea de proxeneți din Bari și acum s-ar afla pe mainile unor arabi.…