- Bomba in cazul Caracal! Dupa sase luni in care a sustinut ca a ucis-o pe Luiza Melencu, Gheorghe Dinca s-a razgandit. "Monstrul din Caracal" cere sa fie audiat din nou de procurori pentru a-si schimba declaratia. Gheorghe Dinca sustine ca NU a ucis-o pe copila disparuta in luna aprilie a anului trecut.

- Lovitura de teatru in cazul Caracal! Gheorghe Dinca a facut o cerere prin care solicita DIICOT-ului sa fie audiat, susțin surse judiciare pentru STIRIPESURSE.RO. Potrivit surselor citate, el susține ca nu a omorat-o pe Luiza Melencu.Amintim ca in cadrul audierilor de pana acum el a susținut…

- Mama și bunicul Luizei Melencu vor merge vineri si la Palatul Cotroceni, unde au de gand sa puna mai multe intrebari. "Eu intrebari am, sper sa primesc și raspunsuri la intrebarile pe care o sa i le adresez domniei sale. Mergem cu speranța la domnul președinte și ne pare bine ca am fost ințeleși…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, a amintit, intr-un mesaj postat pe Facebook, ca azi s-au implinit patru luni de la dispariția minorei și a spus ca a depus o noua plangere penala. „Dragi romani, astazi se implinesc 4 luni de cand a disparut Alexandra. Și am sentimentul ca societatea…

- Se intampla in plin scandal in cazul Caracal, dupa ce Alexandru Cumpanasu a anuntat ca a gasit-o pe Luiza Melencu in Italia! Aparitia filmuletului cu o tanara care doar seamana cu Luiza a revoltat Romania, iar acum, noi detalii referitoare la Gheorghe Dinca au iesit la iveala. Se pare ca "monstrul din…

- Mutare bomba in ancheta de la Caracal. O tanara care a declarat pentru Romania TV ca a fost traficata de familia lui Gheorghe Dinca susține ca Luiza Melencu este in viața și ca persoanele care o țin o drogheaza zilnic și ar vrea recompensa ca sa o elibereze. Deși susține ca a fost traficata de familia…

- Menajera lui Gheorghe Dinca face dezvaluiri incredibile despre cazul crimelor de la Caracal și despre barbatul acuzat ca le-ar fi ucis pe tinerele Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu. Menajera criminalului de la Caracal rupe tacerea și face o dezvaluire șocanta despre amanta barbatului!