- Pe niciun canal de cooperare internaționala, autoritați judiciare sau cooperare polițieneasca nu exista indicii care ar putea susține afirmațiile lui Alexandru Cumpanașu in privința unui filmuleț realizat in Italia și in care apare Luiza Melencu, a precizat Mihaela Porime, reprezentantul DIICOT,…

- Alexandru Cumpanasu a fost cel care a aruncat bomba, in aceasta seara, cu privire la situatia Luizei Melencu. Acesta spune ca adolescenta ar fi fost gasita in Italia, iar Antena 3 a prezentat si o prima fotografie cu tanara despre care se presupune ca ar fi Luiza Melencu.

- Unchiul Alexandrei Maceșanu, Alexandru Cumpanașu, a prezentat familiei Melencu o filmare in care ar aparea Luiza Melencu. Imaginile ar fi surprinse in Italia.„Ne-a contactat domnul Cumpanașu și ne-a aratat un filmuleț. Nu știm cat este de adevarat. Este vopsita in negru. Nu se vede chiar clar.…

- Gheorghe Dinca, inculpatul care a recunoscut ca le-a ucis pe Alexandra Macesanu si Luiza Melencu, a fost dus marti, la Caracal, pentru reconstituiri la domiciliul sau, dar si pe o strada din municipiu, de unde ar fi luat-o pe Luiza "la ocazie" si pe un drum din afara orasului, unde ar fi aruncat…

- Unchiul Alexandrei Maceșanu spune ca familia sa a fost anunțata de procurori ca saptamana viitoare, luni și marți, vor fi reconstituite cele doua crime din Caracal, recunoscute de Gheorghe Dinca. Alexandru Cumpanașu precizeaza, intr-o postare pe Facebook, ca nu se știe daca reconstituirile vor cuprinde…

- Anchetatorii au gasit in mașina lui Gheorghe Dinca o poșeta de culoare albastra. Geanta nu aparține nici Luizei Melencu, nici Alexandrei Maceșanu, victimele lui Gheorghe Dinca. Procurorii au identificat, atunci cand au verificat pentru prima oara mașina lui Gheorghe Dinca, o poșeta de culoare albastra,…

- Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei Maceșanu, a comentat rezultatul raportului INML privind oasele din padure, spunand ca se bucura ca nu se poate profila ca este Luiza Melencu. Mai mult, el suștine ca in cazul nepotei sale a existat graba nejustificata. El a declarat, pentru Antena 3, ca "INML…

- Informațiile oferite de Alexandru Cumpanașu sunt bulversante, cu atat mai mult cu cat, pana acum, moartea nepoatei sale parea o dureroasa certitudine. Unchiul Alexandrei spune ca se roaga și pentru ea, și pentru Luiza Melencu. Mai mult, Alexandru Cumpanașu spune ca – daca DIICOT nu va transmite macar…