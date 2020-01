Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, a izbucnit la adresa familiei lui Gheorghe Dinca, imediat dupa ce fiul lui Dinca a batut mai mulți jurnaliști in fața sediului CNA. Cumpanașu anunța ca va face un protest de strada."O țara UMILITA de INFRACTORI! Solicit, inca o data, MINISTRULUI…

- Familia lui Gheorghe Dinca are un trecut controversat. Mai exact, fiica acestuia, Daniela, pe care procurorii au audiat-o de cateva ori, in cazul Caracal. Autoritațile incearca și in prezent sa faca lumina in ancheta care a zguduit Romania, odata cu dispariția Alexandrei Maceșanu și a Luizei Melencu.…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, a amintit, intr-un mesaj postat pe Facebook, ca azi s-au implinit patru luni de la dispariția minorei și a spus ca a depus o noua plangere penala. „Dragi romani, astazi se implinesc 4 luni de cand a disparut Alexandra. Și am sentimentul ca societatea…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, se apara, dupa ce i-a fost facuta o plangere penala, cu o serie de imagini tulburatoare. El a negat ca ar avea vreun razboi cu familia Luizei Melencu.

- Alexandru Cumpanasu s-a clasat pe primul loc in optiunile alegatorilor din comuna Dobrosloveni, judetul Olt, localitatea natala a Alexandrei Macesanu, acolo unde candidatul independent a votat duminica, in primul tur al alegerilor prezidentiale, transmite Agerpres. Potrivit datelor publicate de Autoritatea…

- Candidatul independent Alexandru Cumpanasu a votat, duminica dupa-amiaza, la o sectie din Caracal, el mergand la vot impreuna cu parintii Alexandrei Macesanu una dintre tinerele disparute in vara acestui an si pe care Gheorghe Dinca a recunoscut ca a ucis-o si apoi i-a incinerat cadavrul.

- Alexandra Maceșanu a disparut deja de cateva luni bune, timp in care nu s-a mai aflat nimic de un posibil loc in care sa fie gasita. Ipoteza morții adolesecentei in varsta de 15 ani devina tot mai pregnanta și mai reala cu atat mai mult cu cat tatal fetei i-a pregatit deja locul de veci […] The post…

- Alexandru Cumpanașu este unul dintre cei 14 candidați la alegeri prezidențiale 2019. Primul scrutin al alegerilor pentru președinție va avea loc in 10 noiembrie, urmand ca al doilea tur sa aiba loc pe 24 noiembrie. "Nu am avut intenția sa candidez. Unii vazusera un potențial acolo, eu nu-l…