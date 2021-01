Alexandru Cumpănașu, acuzat de corupere de minori de mama unei tinere Pe numele lui Alexandru Cumpanașu a fost depusa o plangere penala pentru corupere de minori. Plangerea a fost formulata de mama unei tinere care il acuza pe Cumpanașu ca i-ar fi facut copilei propuneri indecente. Plangerea a fost depusa la Secția 16 de Poliție, conform Digi24 . In timp ce fata era minora, Cumpanașu i-ar fi facut avansuri, susține mama tinerei. Cu o zi in urma, Parchetul Judecatoriei Sectorului 4 a deschis o ancheta penala in rem pentru instigare la ura impotriva profesorilor. Cumpanașu are un cont de TikTok care se numește „profu.online” pe care a postat mai multe clipuri in care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

