- Agenția Naționala de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) a vandut la licitație fierul vechi din curtea lui Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal acuzat de DIICOT ca le-a violat și ucis pe Alexandra Macesanu si Luiza Melencu, in urma cu un an.In timpul cercetarilor desfașurate in curtea…

- In ziua in care Alexandra Macesanu a disparut, in urma cu un an, la conducerea IPJ Olt se afla comisarul-sef Nicolae Alexe. El ar fi trebuit sa coordoneze toate operatiunile de cautare, imediat dupa ce a fost anuntat ca fata de 15 ani a sunat la 112 implorand ajutorul. A preferat sa ramana insa la bilantul…

- Cunoscut pentru reacțiile sale intempestive, Alexandru Cumpanașu nu se dezminte nici de aceasta data. Impreuna cu o echipa de filmare, unchiul Alexandrei Macesanu a incercat sa blocheze mașina lui Cristian Popescu, procurorul care s-a ocupat la inceput de dosarul disparitiei fetei. Cumpanasu il acuza…

- In luna septembrie a anului 2019, ancheta de la Caracal ajungea in punctul culminant. Gheorghe Dinca era pus fața in fața cu toate probele ridicate din curtea și casa groazei. In total, peste 100. Profilerii au terminat analiza comportamentala, apoi au urmat testul poligraf și alți pași importanți,…

- Alexandru Cumpanașu ii ureaza "La Mulți Ani!" varului sau, Ion Maceșanu, tatal Alexandrei, cu ocazia zilei de naștere, cerandu-i sa fie tare și sa aiba in continuare grija de familia sa. Familia Alexandrei Macesanu arunca BOMBA! ULTIMA ORA: detalii incredibile despre CAZUL CARACAL "LA…

- Instanța a respins cererea lui Gheorghe Dinca de a se inlocui arestarea preventiva cu control judiciar sau arestului la domiciliu, astfel ca acesta va ramane in arest preventiv, a anunțat vineri Antena 3. Gheorghe Dinca, aflat la penitenciarul Craiova, a intervenit la instanța in sistem de videoconferința.Gheorghe…

- Dezvaluiri șocante apar din dosarul morții Alexandrei Maceșanu. Potrivit informațiilor notate de DIICOT, anchetatorii știau inca din aprilie 2019 cum arata mașina care o rapise pe Luiza Melencu. Știau, insa se pare ca nu au facut nimic in aceasta privința.

- La un an de la dispariția Alexandrei Maceșanu, detaliile din ancheta continua sa devina tot mai revoltatoare. Alexandru Cumpanașu, unchiul fetei rapite de Gheorghe Dinca, a dezvaluit ca au aparut noi detalii din ancheta.