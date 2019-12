Alexandru Comerzan, caștigatorul de la Chefi la cuțite, și-a ales la 14 ani meseria de bucatar, iar munca lui a fost incununata, acum, cu titlul de cel mai bun bucatar. Cine este Alexandru Comerzan, marele caștigator al premiului de 30.000 de euro? Aflați totul chiar de la el, intr-un interviu incarcat de emoții, pe care ni l-a acordat imediat dupa finalul emisiunii.

De ce crezi ca ai caștigat finala „Chefi la cuțite? Ce au avut in plus preparatele tale?

Nu știu sincer ce au avut in plus, sper doar ca am caștigat pentru ca am fost mai bun și preparatele mele au fost pe gustul…