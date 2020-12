Stiri pe aceeasi tema

- Adriana Petrescu a petrecut ca un adevarat star de ziua ei. Soția lui Dan Petrescu a sarbatorit cu fast, așa cum se cuvine pentru o nevasta de milionar. S-a rasfațat cum nu se putea mai bine pe o ambarcațiune de lux. Noaptea, toata distracția s-a mutat la un restaurant de fițe din Dubai.

- Banel Nicolița a „uitat” manierele acasa și nu a mai ținut cont de nimic la masa! Fotbalistul a recurs la un gest neașteptat in fața noii sale iubite,dar și a celor din jurul lui. Paparazzii Spynews.ro i-au surprins pe cei doi „porumbei” la un restaurant din Capitala.

- Dupa ce in urma cu doar cateva luni anunțau desparțirea, ZED și iubita lui, Noemi Demeter, sunt din nou impreuna. Paparazzii Spynews.ro i-au surprins la ceas de seara intr-un restaurant de fițe din Capitala, insa pana acolo au mers cu noul bolid de lux al afaceristului!

- Luminița Popescu este o femeie foarte atenta la silueta ei, iar pentru un corp de invidiat respecta dieta cu sfințenie! Ba mai mult, soția lui Gica Popescu s-a grabit atat de mult sa ia masa la timp incat a „uitat” de regulile de circulație. Paparazzii Spynews.ro au prins-o in flagrant!

- Gabriel Oprea Jr. nici bine nu s-a așezat la casa lui, ca deja vrea sa aiba urmași? Fiul fostului Ministru de Interne și-a condus soția la clinica de fertilizare in vitro! Paparazzii Spynews.ro au fost pe faza și i-au surprins in niște ipostaze spectaculoase, atunci cand credeau ca nu-i vede nimeni!

- Alexandru Ciucu se lauda ca are mașina noua, dar merge pitit caci nu mai are bani și de mancare. Paparazzii SpyNews.ro au surprins cateva imagini senzaționale cu celebrul creator de moda in fața unui restaurant de fițe.

- Artistul Ștefan Stan (42 de ani) a caștigat notorietate in anul 2011, odata cu obținerea primului trofeu Vocea Romaniei, in echipa artistului Smiley. In luna noiembrie a anului trecut, cantarețul s-a casatorit civil cu iubita lui, Simona. La sfarșitul lunii mai, artistul și soția lui dezvaluiau ca vor…