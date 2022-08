Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Ciucu și Alina Sorescu au decis sa puna punct casniciei de 12 ani. Cei doi au imopreuna doua fete, care se afla in grija mamei. Pana acum, designerul nu a vorbit despre ceea ce se intampla in viața lui.La trei luni de la desparțire, Alexandru Ciucu este la fel de reținut in declarații și spune…

- Dupa moartea soțului ei, Marcela Fota a avut parte de momente greu de imaginat. A fost pur și simplu ingenuncheata de durere și a incercat sa faca tot posibilul pentru binele fiului sau, un adolescent in varsta de 13 ani. Astazi, Marcela Fota iubește din nou. In exclusivitate la Acces Direct, a recunoscut…

- Andreea Marin face primele declarații, in exclusivitate pentru Antena Stars, dupa ce numele ei a fost implicat intr-o ancheta de inșelaciune DIICOT. Mai multe persoane s-au folosit de imaginea ei ca sa faca bani. Iata ce demersuri face vedeta!

- Alina Sorescu a facut noi dezvaluiri despre viața sentimentala, daca are sau nu o noua relație dupa desparțirea de Alexandru Ciucu. Mai mult, vedeta a vorbit și despre procesul pe care il are cu fostul soț.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Ana Morodan a facut primele declarații, dupa ce a fost surprinsa plina de vanatai. Ce a marturisit vedeta, dar și cum se simte in urma operației de micșorare și ridicare a sanilor.

- Dupa 12 ani de casnicie, la inceputul acestui an, Alina Sorescu a inaintat actele de divorț de soțul ei, designerul Alexandru Ciucu. Aceasta a precizat ca problemele lor sunt mai vechi, ca nu a fost o decizie luata peste noapte și ca Alexandru nu a incercat sa se impace cu ea.

- Un nou divorț complet neașteptat in lumea showbiz-ului romanesc! Raluca Badulescu și soțul ei, Florin Stamin, au decis sa se separe, dupa o relație care a durat vreme de 13 ani, potrivit click.ro. Vedeta TV a oferit și primele declarații pe marginea subiectului, dezvaluind ca separarea are loc de comun…

- Veste bomba in showbizul romanesc. Raluca Badulescu și Florin Stamin divorțeaza, dupa 13 ani de casnicie. Vedeta a vorbit exclusiv pentru Wowbiz despre cauzele separarii dintre ea și fostul ei partener de viața. Ce s-a intamplat intre cei doi. Raluca Badulescu și Florin Stamin divorțeaza Fanii Ralucai…